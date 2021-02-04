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網球／以為染疫卻是罹癌 西班牙女將盼東奧告別

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
娜瓦羅。 路透
娜瓦羅。 路透

世界排名曾高居第6位的西班牙女將娜瓦羅（Carla Suarez Navarro），去年宣布因病高掛球鞋，但病情受控制後她決定復出，希望將延期的東京奧運作為選手生涯告別作。

娜瓦羅去年夏天感到不適，當時她以為自己染上新冠肺炎，不要狀況卻遠比她想像的更差，她回憶說：「我進行了PCR檢測，確認如果我有新冠病毒，是否轉呈陰性了，然後我還是再就診，因為我胃痛，一直不舒服，所以我又去看好幾個醫生，直到其中一個說，這可能是淋巴有問題，但我們還要再等結果出來。我進行了全身的檢查和測試，最後得到了壞消息。」

娜瓦羅診斷出罹患淋巴癌一種的霍奇金氏淋巴瘤（Hodgkin lymphoma），必須進行數月的化療，不過當下她並沒特別想法，「我沒有詢問關於這疾病的問題，為什麼會得、之後會如何，我只想知道要如何復原。」

去年2月還在多哈參賽的西班牙好手，開始與疾病對抗的旅程，她認為平時在球場訓練出的心理素質，幫助她度過化療的辛苦時光；上個月她已完成所有的化療療程，她表示身體狀況或許無法控制，但就心理層面上，她處理得非常好，「網球是個人運動，我們很習慣獨自面對。」

身體狀況好轉，她的理想是在東京奧運和熱愛的網球告別，「這不只取決於我，而是取決排名，籤表只能有4名同國選手，如果蒙奎露扎Garbine Muguruza）、芭多薩（Paula Badosa）、索里貝絲（Sara Sorribes）和波索娃（Aliona Bolsova）開季有好表現，我就會出局，然而我希望蒙奎露扎雙打也有很好的排名，我們可以組合出擊。」

蒙奎露扎 Garbine Muguruza

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