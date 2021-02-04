快訊

國三南下南港交流道 大貨車失控側翻造成大塞車

25元買飲料中千萬！11、12月期統一發票中獎名單出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧／性別歧視發言風波 組委會會長森喜朗道歉拒下台

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
森喜朗。 美聯社
森喜朗。 美聯社

東京奧運暨帕運組織委員會會長、前日相森喜朗昨天失言，引發性別歧視爭議，今天出面道歉盼平息風波，且表示不打算下台。

森喜朗昨天在日本奧會會議上提到，「會議若有許多女性會花很多時間」，這番發言是在評論日本奧會將女性理事比例提高到百分之40時說出；目前日本奧會共有24名組委會成員，5名是女性。

83歲的森喜朗曾在2000到01年擔任日本首相，任內就多次失言，昨天再度禍從口出，引起社群平台反彈，推特還出現「森喜朗辭職（Moriresign）」的主題標籤。

不只社群平台有不滿之聲，森喜朗表示，家族成員的女性也抨擊他發言不當，包括妻子、女兒到孫女都指責了自己一頓。

今天森喜朗在記者會上為失言道歉，不過有記者提問，女性的委員會成員發言是否太冗長，他的回答是：「我最近並沒和女性講話，所以我不知道。」

帕運

延伸閱讀

森喜朗道歉撤回性別歧視發言 不辭東奧組委會長

森喜朗嫌女性太多話今早致歉：老婆很生氣 還被女兒、孫女罵

東奧、冬奧？OMEGA發新款海馬300米腕表「北京2022」版

不滿森喜朗 男女糾察隊田村淳退出東奧聖火傳遞

相關新聞

東奧／性別歧視發言風波 組委會會長森喜朗道歉拒下台

東京奧運暨帕運組織委員會會長、前日相森喜朗昨天失言，引發性別歧視爭議，今天出面道歉盼平息風波，且表示不打算下台。

澳網／飯店人員驚傳確診要隔離600人 謝淑薇、盧彥勳報平安

網球四大滿貫賽事之一的澳網將於4天後舉辦，但昨（2月3日）傳出墨爾本一家隔離飯店出現確診病例，該飯店內有600多名球員及球賽工作人員，台灣好手謝淑薇、盧彥勳等人紛紛在臉書上報平安。 維多利亞州州

澳網／法網、美網都缺席 芭蒂不遺憾

澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）去年2月28日後就再沒留下上場紀錄，延期的法網和美網都缺席，其中法網...

超級盃／8日如期登場 為防堵疫情佛奇籲別辦趴

職業美式足球NFL第55屆超級盃即將登場，美國總統拜登將依循白宮傳統，趁全美最熱門的體育賽事，向數千萬人發表談話；為因應...

東奧教戰手冊出爐 入境不強制打疫苗

歷經長久等待，東京奧運的大會教戰手冊終於出爐，從中可一窺奧委會的意圖！ 4日推出初版提到，入境選手不會強制性接種疫苗、只需帶上提前篩檢的結果證明，同時場內不能唱歌、歡呼，也被解讀為不會閉館比賽。不過，

足球專欄／皇馬內憂外患 席丹下課倒數

主教練是世上最難幹的工作，尤其在皇馬這樣的豪門，即使率隊拿下三座歐冠、兩座聯賽冠軍的席丹（Zinedine Zidane...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。