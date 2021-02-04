東奧／性別歧視發言風波 組委會會長森喜朗道歉拒下台

東京奧運暨帕運組織委員會會長、前日相森喜朗昨天失言，引發性別歧視爭議，今天出面道歉盼平息風波，且表示不打算下台。

森喜朗昨天在日本奧會會議上提到，「會議若有許多女性會花很多時間」，這番發言是在評論日本奧會將女性理事比例提高到百分之40時說出；目前日本奧會共有24名組委會成員，5名是女性。

83歲的森喜朗曾在2000到01年擔任日本首相，任內就多次失言，昨天再度禍從口出，引起社群平台反彈，推特還出現「森喜朗辭職（Moriresign）」的主題標籤。

不只社群平台有不滿之聲，森喜朗表示，家族成員的女性也抨擊他發言不當，包括妻子、女兒到孫女都指責了自己一頓。

今天森喜朗在記者會上為失言道歉，不過有記者提問，女性的委員會成員發言是否太冗長，他的回答是：「我最近並沒和女性講話，所以我不知道。」