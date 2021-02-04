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東奧教戰手冊出爐 入境不強制打疫苗

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
東奧初版教戰手冊來了！提及無須入境強制性接種疫苗、賽場內觀賽守則。(photo from 國際奧委會官網)
東奧初版教戰手冊來了！提及無須入境強制性接種疫苗、賽場內觀賽守則。(photo from 國際奧委會官網)

歷經長久等待，東京奧運的大會教戰手冊終於出爐，從中可一窺奧委會的意圖！ 4日推出初版提到，入境選手不會強制性接種疫苗、只需帶上提前篩檢的結果證明，同時場內不能唱歌、歡呼，也被解讀為不會閉館比賽。不過，這仍只是初版，後續仍會再修正。

4天篩檢一次

如同過往習慣，國際奧會在奧運前會祭出教戰手冊，今年由於疫情持續難控，舉辦與否輿論延燒，教戰手冊便被解讀為奧委會的態度展現。4日推出的《第一本手冊》是針對委員會的大方向，從團體入境日本到奧會結束之間的整體守則。

初版內容包含人員入境時無須強制接種疫苗，僅需要帶上72小時內陰性篩檢結果，至於入境後的隔離尚未有明確定論，只確定運動員期間每4天有一次篩檢。同時，內容提到的賽場守則也是一大關注點，手冊要求賽場上不能有歡呼聲與唱歌聲（Chant，意即助威、國歌、戰歌等），這也被認為是觀眾得以入場的意思。

國際奧會也補充，這只是教戰手冊的第一本，還會陸續推出針對運動員、官員、媒體的另外3本針對性的手冊，因應時局變化，這本手冊最快會在4月進行修正版本。

初版規範模稜兩可

至於外媒的看法普遍是唱衰，《富比世網》評論教戰手冊是「冗言贅句且模稜兩可」，長達32頁的文件卻無法詳述細節，包含：參與者要如何迅速穿越機場？如何避免封閉空間與人群？盡量不要搭乘大眾交通工具除非許可、認定標準是什麼？而且，就算會場所有人都能遵守不歡呼的原則，也感受不到奧運氣氛，那必然是史上最詭異的畫面。

《雅虎體育網》補充，本次教戰手冊只是提個大概，日本反對舉辦的輿論所質疑的細節（例如選手安全性保證），都還有待補充，初版多用模糊的建議字眼（如：盡可能、最低標準）來約束選手，後續次版針對運動員的手冊應該會詳述相關規章，包含選手例行檢測、選手村的控管措施、會場間移動模式、離開選手村的標準與社交限制等。

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