澳網／法網、美網都缺席 芭蒂不遺憾

澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）去年2月28日後就再沒留下上場紀錄，延期的法網和美網都缺席，其中法網更是放棄衛冕，不過要在澳網復出的她表示，不會遺憾去年做出的決定。

去年職網賽季受新冠肺炎疫情影響，3月開始停擺，百年歷史的溫布頓直接取消，法網則從5月延期到9月；8月賽季重啟後，芭蒂選擇不去巴黎捍衛連霸，她說：「這可能是整年最困難的決定，沒辦法去嘗試衛冕我的冠軍。」

她承認，去年刻意選擇不去看法網的比賽，但也沒想過若是參賽會有何光景，「因為我很滿足的家的時光，知道我為正確的理由做了正確的決定。我們有一點後悔或害怕缺席了，整晚都好眠。」

少了四處飛行征戰，芭蒂身影更常出現在高球場，還在布里斯本的家難得度過冬天，且因世界排名計算方式調整，她儘管久未出賽，仍保住「世界球后」寶座。

芭蒂透露，仍很想念美網和澳網，但也明白世界上發生的事情是自己無法去掌控，「健康第一，我知道，網球並非我的全部和終點。」