聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳網／法網、美網都缺席 芭蒂不遺憾

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
芭蒂。歐新社
芭蒂。歐新社

澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）去年2月28日後就再沒留下上場紀錄，延期的法網美網都缺席，其中法網更是放棄衛冕，不過要在澳網復出的她表示，不會遺憾去年做出的決定。

去年職網賽季受新冠肺炎疫情影響，3月開始停擺，百年歷史的溫布頓直接取消，法網則從5月延期到9月；8月賽季重啟後，芭蒂選擇不去巴黎捍衛連霸，她說：「這可能是整年最困難的決定，沒辦法去嘗試衛冕我的冠軍。」

她承認，去年刻意選擇不去看法網的比賽，但也沒想過若是參賽會有何光景，「因為我很滿足的家的時光，知道我為正確的理由做了正確的決定。我們有一點後悔或害怕缺席了，整晚都好眠。」

少了四處飛行征戰，芭蒂身影更常出現在高球場，還在布里斯本的家難得度過冬天，且因世界排名計算方式調整，她儘管久未出賽，仍保住「世界球后」寶座。

芭蒂透露，仍很想念美網和澳網，但也明白世界上發生的事情是自己無法去掌控，「健康第一，我知道，網球並非我的全部和終點。」

芭蒂 法網 美網

延伸閱讀

澳網／飯店人員驚傳確診要隔離600人 謝淑薇、盧彥勳報平安

澳網／賽事2月8日開打 每天允最多3萬人進場觀賽

澳網／WTA增設賽事 嚴格隔離女將限定

澳網／賽前尚有9人染疫未康復 熱身賽調整時程

相關新聞

澳網／飯店人員驚傳確診要隔離600人 謝淑薇、盧彥勳報平安

網球四大滿貫賽事之一的澳網將於4天後舉辦，但昨（2月3日）傳出墨爾本一家隔離飯店出現確診病例，該飯店內有600多名球員及球賽工作人員，台灣好手謝淑薇、盧彥勳等人紛紛在臉書上報平安。 維多利亞州州

中國最美女足球員熊熙「想當普通女孩」 網熱議：被引退？

中國女足球員熊熙，除了球技出色以外，亮麗的外表也曾被讚為「中國最美女足之一」。不過就在幾天前，這位話題足球員突然傳出引退消息，驚動整個球壇。

澳網／法網、美網都缺席 芭蒂不遺憾

澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）去年2月28日後就再沒留下上場紀錄，延期的法網和美網都缺席，其中法網...

墨爾本女網／相隔11個月再取勝 詹家姊妹晉級8強

我國女子網球好手「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴今天在澳網熱身賽墨爾本女爾賽Gippsland Trophy第二站女雙次輪賽事...

NFL／將創史上最少進場觀眾數 超級盃將擺3萬張人形立牌

一年一度的超級盃邁入第55屆，將於2月7日正式點燃戰火，將由坦帕灣海盜對戰堪薩斯酋長，不過美國當地疫情仍然嚴峻，NFL也宣布將會限制球迷進場人數，僅開放2萬5000人進場，而為了不讓球場顯得空蕩蕩，N

英超／曼聯9：0狂勝南安普敦 平賽史紀錄

曼徹斯特聯隊（Manchester United）今天以9比0狂勝南安普敦（Southampton），追平英格蘭足球超級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。