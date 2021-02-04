超級盃／8日如期登場 為防堵疫情佛奇籲別辦趴

職業美式足球NFL第55屆超級盃即將登場，美國總統拜登將依循白宮傳統，趁全美最熱門的體育賽事，向數千萬人發表談話；為因應疫情，防疫高官佛奇也呼籲大家宅在家看球賽就好。

路透社報導，美國歷任總統都會趁著一年一度的超級盃，將自己塑造成是觀眾想要一起喝啤酒的人，但對於滴酒不沾的拜登來說，他應會想與大家一起吃冰淇淋同樂。

哥倫比亞廣播公司晚間新聞（CBS Evening News）曾任白宮特派員的主播奧多內爾（Norah O'Donnell）將訪問拜登，相關片段將在5日釋出，完整節目將在7日下午4時（台灣時間8日清晨5時）播出。

去年的超級盃是2020年最多人觀看的美國電視節目，約9990萬人收看。拜登可望在那麼多人面前亮相，宣傳他提出的1.9兆美元（約新台幣54兆元）疫情紓困案，首度暢談他對國內外國議題的看法。

同時，拜登的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）今天警告，如果民眾週末一如往常舉行或參加超級盃派對，全美的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例將激增。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇說：「每當我們有這種活動，病例總是會攀升，無論是節日、耶誕節、新年還是感恩節…超級盃是美國盛事。一起參加超級盃派對很好玩，但現在不是時候。」

2020年超級盃結束後約6週，美國爆發COVID-19疫情，去年3月導致各大活動停辦，全美目前累計約45萬人染疫病故。

美式足球聯盟球員工會（NFL PlayersAssociation）執行理事史密斯（DeMaurice Smith）今天表示，儘管有大咖球星確診，第55屆超級盃仍將如期於7日登場。

堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）目前有兩名球員列入防疫候補名單，分別是外接手羅賓遜（DemarcusRobinson）與中鋒基高爾（Daniel Kilgore）。兩人都被視為是高風險者，他們的理髮師據稱都驗出陽性。如果兩人持續驗出陰性，也許能上場比賽。

史密斯說，球員已盡最大努力減少接觸病毒。在去年8月1日到今年1月30日的採檢期間，已完成約95萬7400次篩檢。NFL與美式足球聯盟球員工會表示，那段時間驗出262名球員與463名其他人員確診。

第55屆超級盃將於7日晚間6時30分（台灣時間8日上午7時30分）登場，比賽地點在佛羅里達州坦帕市的雷蒙詹姆斯體育場（Raymond James Stadium），坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）將在主場迎戰堪薩斯酋長，由CBS轉播。