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澳網／飯店人員驚傳確診要隔離600人 謝淑薇、盧彥勳報平安

聯合新聞網 / 綜合報導
澳網一名26歲的志願消防員在該隔離飯店被檢驗出新冠肺炎陽性，影響所及達600人，同在該飯店的台將謝淑薇與盧彥勳都在臉書上報平安。 路透社
澳網一名26歲的志願消防員在該隔離飯店被檢驗出新冠肺炎陽性，影響所及達600人，同在該飯店的台將謝淑薇與盧彥勳都在臉書上報平安。 路透社

網球四大滿貫賽事之一的澳網將於4天後舉辦，但昨（2月3日）傳出墨爾本一家隔離飯店出現確診病例，該飯店內有600多名球員及球賽工作人員，台灣好手謝淑薇盧彥勳等人紛紛在臉書上報平安。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，一名26歲的志願消防員在該隔離飯店被檢驗出新冠肺炎陽性，在此之前，該地已經28沒有出現本土案例。

安德魯斯表示，入住飯店的600多名人員都被列為「密集接觸者」，必須進行隔離，直到檢驗報告呈現陰性。面對即將開賽的澳網，他表示不會影響下週一開始的賽程。

今年的澳洲網球公開賽在疫情略微趨緩後決定續辦，來自世界各國的好手飛抵澳洲都得先隔離14天，期間為了維持狀況，官方特地為他們規劃練習賽，然而現在出現確診者，原定今天舉辦的練習賽也被迫取消，台灣共有三組人馬包含謝淑薇、盧彥勳以及詹詠然／詹皓晴組合。

謝淑薇在粉絲專頁發文表示，自己原預計要訓練的她，只能在房間裡看遠方的熱氣球慢悠悠地吃著米其林一星港點打發時間。

同樣在該飯店的盧彥勳也發文表示，「雖然打斷自己的練習感到無奈，只希望自己檢驗是正常的，在這疫情嚴峻的時刻，只求不要染疫了，安全第一。」

謝淑薇 盧彥勳 澳網

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