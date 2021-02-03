墨爾本女網／相隔11個月再取勝 詹家姊妹晉級8強

我國女子網球好手「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴今天在澳網熱身賽墨爾本女爾賽Gippsland Trophy第二站女雙次輪賽事登場，面對克羅埃西亞史托揚諾維奇（Nina Stojanovic）／塞爾維亞茱拉克（Darija Jurak），最終以6：3、7：5直落二勝出，挺進到八強賽。

為了備戰8日開打的澳洲網球公開賽，詹家姊妹在1月中就與盧彥勳一同搭機前往澳洲進行隔離和備戰，並在本周於墨爾本舉行的Gippsland Trophy第二站賽事中以女雙第二種子身份登場。

在首輪輪空的情況下，詹詠然／詹皓晴今天在16強賽遭遇克羅埃西亞與塞爾維亞組合史托揚諾維奇／茱拉克，在首盤賽事中詹家姊妹在前四局就兩度破發，並以6：3先下一城。

第二盤雙方則是展開激烈的破發大戰，雙方在前9局各自破發3次後，詹詠然／詹皓晴在第11局再一次關鍵破發，取得6：5聽牌，第12局的發球局他們也未讓史托揚諾維奇／茱拉克取得扳平比賽的機會，以7：5拿下勝利，也是兩姐妹繼去年2月的卡達公開賽後，相隔11個月再度拿下勝利；而明天的八強賽詹詠然／詹皓晴將碰上俄羅斯鮑茲科娃（Marie Bouzkova）／西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo）。