NFL／將創史上最少進場觀眾數 超級盃將擺3萬張人形立牌

一年一度的超級盃邁入第55屆,將於2月7日正式點燃戰火,將由坦帕灣海盜對戰堪薩斯酋長,不過美國當地疫情仍然嚴峻,NFL也宣布將會限制球迷進場人數,僅開放2萬5000人進場,而為了不讓球場顯得空蕩蕩,NFL也將效仿MLB,將在觀眾席擺上3萬張人形立牌。

儘管疫情未有衰退跡象,但本季NFL未有一場賽事被迫取消,得歸功於球員及球迷極力遵守安全協議,而NFL也決定開放2萬5000人進場觀看超級盃,也將會是史上最少現場觀眾數的超級盃賽事。

NFL主席古德爾(Roger Goodell)也在上周宣布,現場2萬5000位觀眾當中,將有7千500位接種過疫苗的醫護人員,而允許球迷進場的計畫是根據美國疾病管制中心(CDC)、當地衛生局、醫院及醫療系統的意見所做出的決定。

The #NFL is providing all 25,000 fans with these free PPE kits upon arrival at the stadium for #SBLV. All personnel and fans, including the 7,500 vaccinated health care heroes who are receiving free tickets from the NFL, will be required to wear face coverings through the game. pic.twitter.com/X4RrKuSj5c