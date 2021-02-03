俄羅斯用禁藥遭禁賽2年不上訴 確定無法參加東奧

俄羅斯因有系統地對運動員施予禁藥，日前遭體育仲裁法庭判禁賽2年。日媒報導，因俄羅斯與反禁藥組織都決定不再上訴，俄羅斯確定無法以國家名義參加延期到今年的東京奧運。

世界反禁藥組織（WADA）原本提議對俄羅斯處以禁賽4年，體育仲裁法庭（CAS）予以減半，去年12月17日宣布，俄國未來兩年不得以國家名義參加國際體壇大賽，禁令期限至2022年12月16日。

日本共同社發自瑞士日內瓦的報導指出，由於俄羅斯與世界反禁藥組織都決定不再上訴，昨天確定俄羅斯將無法出賽延期到今年夏天的東京奧運與帕運。

俄羅斯在禁令期間，在國際體育比賽不得使用俄羅斯國旗及國歌，俄羅斯選手若未涉及禁藥問題，仍能獲准以個人身分參賽。

由於禁令期限到明年12月，俄羅斯也無法出賽2022年2月的北京冬季奧運。