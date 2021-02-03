快訊

整理包／家長震撼彈！開學、指考延期 防疫照顧假怎麼請？

延後4天開學！2月20日原訂要補班課「變寒假」 潘文忠：免補課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英超／曼聯9：0狂勝南安普敦 平賽史紀錄

中央社 / 倫敦2日綜合外電報導
曼徹斯特聯隊（Manchester United）今天以9比0狂勝南安普敦（Southampton），追平英格蘭足球超級聯賽（Premier　League）史上勝分差距最大的紀錄。 美聯社
曼徹斯特聯隊（Manchester United）今天以9比0狂勝南安普敦（Southampton），追平英格蘭足球超級聯賽（Premier　League）史上勝分差距最大的紀錄。 美聯社

曼徹斯特聯隊（Manchester United）今天以9比0狂勝南安普敦（Southampton），追平英格蘭足球超級聯賽（Premier　League）史上勝分差距最大的紀錄。

在這場比賽開賽第2分鐘，南安普敦中場揚克維茨（Alexandre Jankewitz）吞下紅牌遭判出場後，曼徹斯特聯隊展開猛攻，光是上半場就攻進4球，踢完半場後以4比0領先。

中場休息過後，曼聯再踢進5球，最終以9比0轟垮南安普敦，追平英超史上最大勝分差紀錄。這是南安普敦隊史第2次遭到這樣的羞辱，他們2019年也曾在主場以0比9遭列斯特（Leicester）痛擊。另一場9比0的比賽，發生在1995年，當時的贏家也是曼聯，他們當時在主場狠狠痛擊伊普斯威治（Ipswich）。

旺-比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）在比賽第18分鐘的進球讓曼聯首開紀錄，拉許福特（Marcus Rashford）在比賽第25分鐘為曼聯攻進第2球。

南安普敦的貝德納雷克（Jan Bednarek）在比賽第34分鐘出現烏龍球失誤，讓曼聯拿下第3球，隨後卡瓦尼（Edinson Cavani）在比賽第39分鐘再為曼聯添得第4球。

下半場比賽，曼聯持續進球，馬休爾（AnthonyMartial）在比賽第69分鐘攻破對手球門，麥克托米納（Scott McTominay）兩分鐘後也進球，費南德斯（Bruno Fernandes ）在比賽第87分鐘的罰球破網，曼聯已經以7比0遙遙領先。

傷停捕時階段，馬休爾、詹姆斯（Daniel James）又陸續進球，最終曼聯9比0狂勝南安普敦。

曼聯總教練索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）說：「我們就坐在那裡等著他們展現魔法，這是他們表現並享受的一晚，我們沒有很多機會，能像這樣在下半場好好享受一番。」

他說：「經由這樣的表現，你會獲得很大的信心，進球對球隊來說總是有好處的。」

南安普敦總教練哈森許特爾（Ralph Hasenhuttl）補充說：「那個小夥子（指揚克維茨）犯的規十分愚蠢，那也毀了一切。我還能說什麼呢，這真的太慘了。」

曼聯 詹姆斯 英超

延伸閱讀

足球／迷信青春風暴 英超切爾西教頭蘭帕德敗筆

英超／好球員不一定是好教練 切爾西裁掉自家傳奇蘭帕德

澎湖天駒部隊 空軍：台中三聯隊戰機已進駐

影／飛官熟讀平戰轉換規定 台南IDF機砲彈藥滿載箝制共機

相關新聞

俄羅斯用禁藥遭禁賽2年不上訴 確定無法參加東奧

俄羅斯因有系統地對運動員施予禁藥，日前遭體育仲裁法庭判禁賽2年。日媒報導，因俄羅斯與反禁藥組織都決定不再上訴，俄羅斯確定...

英超／曼聯9：0狂勝南安普敦 平賽史紀錄

曼徹斯特聯隊（Manchester United）今天以9比0狂勝南安普敦（Southampton），追平英格蘭足球超級...

羽球／世界第9創生涯新高 王子維放眼前3

世界羽聯昨公布繼去年3月中之後首次世界排名更新，戴資穎靠兩場泰國公開賽與年終賽1冠2亞的表現，續坐球后寶座，男雙「麟洋配...

因應疫情發展 東奧聖火傳遞擬做部分修正

日本東京奧運與帕運訂今年夏天舉行，先登場的聖火傳遞原則上3月25日開跑。主辦單位因應疫情發展已備妥幾個腹案，包括籲請民眾...

無論疫情如何演變 籌委會：東奧一定辦到底

東京奧運籌委會主席森喜朗2日表示，無論新冠疫情如何演變，東奧都一定會舉辦到底，醜委會目前正與國際奧會密切合作中，確保東奧...

羽球／幫我撐十秒！ 泰國混雙罕見一打二還得分

BWF年終總決賽混雙由地主泰國混雙德查蓬（Dechapol PUAVARANUKROH）/沙西麗（Sapsiree TAERATTANACHAI）交戰南韓組合徐承宰/蔡侑玎，其中出現不可思議的「一打二

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。