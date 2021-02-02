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因應疫情發展 東奧聖火傳遞擬做部分修正

中央社 / 東京2日綜合外電報導
東奧先登場的聖火傳遞原則上3月25日開跑。主辦單位因應疫情發展已備妥幾個腹案，包括籲請民眾勿到場觀看，甚至取消部分地區傳遞路跑等。 路透社
東奧先登場的聖火傳遞原則上3月25日開跑。主辦單位因應疫情發展已備妥幾個腹案，包括籲請民眾勿到場觀看，甚至取消部分地區傳遞路跑等。 路透社

日本東京奧運與帕運訂今年夏天舉行，先登場的聖火傳遞原則上3月25日開跑。主辦單位因應疫情發展已備妥幾個腹案，包括籲請民眾勿到場觀看，甚至取消部分地區傳遞路跑等。

東京奧運原本訂於2020年7月登場，但受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響延到2021年夏天，聖火傳遞也順延到2021年春天舉行。

日本朝日新聞報導，東奧相關人士今天透露，針對聖火傳遞路徑上疫情尚未平息的地區，組織委員會與政府正在協調，可能要求這些地區的民眾自我克制不要到場觀看，並基於接下來的疫情狀況做最後判斷。

主辦單位原訂3月25日在福島核子事故廢爐作業據點、福島縣足球設施J-VILLAGE舉辦聖火傳遞起跑儀式，相關單位正協調限制入場及邀請人數，也可能不開放一般民眾進場，整體規模將縮減。

東奧相關人士說，為防止聖火傳遞沿線人群密集，相關單位正協調就算聖火傳遞起跑後，也可能會出現暫時籲請民眾不要到場觀看的情況。

如果聖火傳遞時還有地區被發布「緊急事態宣言」的話，該地區的聖火傳遞路跑過程將被取消，僅保留最後聖火抵達時的儀式。

由於疫情發展難料，東奧組織委員會與各都道府縣執行委員會，將基於聖火傳遞前30天及前2週疫情，來判斷如何實施。

聖火 帕運

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