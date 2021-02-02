羽球／超級賽22冠創紀綠 小戴持續樹立「戴資穎障礙」

世界球后戴資穎昨（2月1日）在世界羽聯年終賽奪冠，不僅是個人生涯第3座年終賽女單冠軍，也是生涯第22座超級賽（超級500以上）冠軍。

昨日戴資穎今天經過3局激戰，靈活運用戰術以及耐心應對馬琳的凌厲攻勢，終於一掃前2週輸給馬琳的遺憾，奪下冠軍。

戴資穎包含這次在內，生涯5度闖進年終賽冠軍賽，曾在2014、2016年封后，今年再度高舉金盃，也是生涯第3座年終賽冠軍。

世界羽聯（BWF）在2007年建立超級系列賽賽制，每年共有12站。而在2018年改制為世界巡迴賽，若以超級賽賽制為主，等於現今的超級500以上等級。

戴資穎生涯首座超級賽冠軍為2012年日本超級賽，18年則單季橫掃5座超級500以上的冠軍，19年則拿下3座，並在丹麥站追平中國王儀涵的20冠紀錄。

而去年3月戴資穎在全英公開賽奪冠，除了4年內3度奪下賽史女單冠軍外，也成功超車王儀涵創下的紀錄，成為女單之最，今年再度在年終總決賽封后，至今已囊括22座超級賽冠軍，把「戴資穎障礙」持續堆高。