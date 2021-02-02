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羽球／新世界排名出爐 戴資穎續坐球后、麟洋配衝第三

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
羽球最新世界排名，戴資穎續坐球后寶座，男雙「麟洋配」王齊麟／李洋排名則是一口氣晉升4名來到世界第3名。 法新社
羽球最新世界排名，戴資穎續坐球后寶座，男雙「麟洋配」王齊麟／李洋排名則是一口氣晉升4名來到世界第3名。 法新社

BWF在今天公布最新世界排名，也是繼去年3月世界排名因為疫情凍結後首次的更新，其中世界球后戴資穎仍是以近9610分的差距，續坐球后寶座，至於連續三周在泰國稱王的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋排名則是一口氣晉升4名來到世界第3名。

BWF世界排名是採取過去52周中積分最高的10場賽事作為成績，不過在去年3月全英公開賽後，國際羽球賽事就因為新冠肺炎疫情全面停擺，讓BWF也在3月17日最後一次公布排名後凍結積分。

其中女單世界球后戴資穎，在去年積分凍結前以9萬7575分排名在世界第一位置，經過泰國三周賽事拿下2亞1冠佳績後，共進帳3萬2400分，取代了2019年印尼公開賽、2019法國公開賽和2020年馬來西亞公開賽，總積分來到10萬6075分，再一次突破積分10萬大關。

而這次泰國公開賽拿下2冠的前西班牙球后馬琳（Carolina Marin）排名則是上升兩名來到世界第3名，距離這次未參賽的世界第2名的中國大陸陳雨菲僅有665分差距。

至於男單部分，這次泰國賽與年終賽大豐收的丹麥安賽龍（Viktor Axelsen）與安東森（Anders Antonsen）排名則是一舉超越了我國一哥周天成，安賽龍以9萬4278衝上世界第2名，安東森則是以9萬2662維持第3名，周天成則是以8萬9828排名第4名，而年終賽闖進四強的王子維則是則是從原先的第12名衝上世界第9名。

而在泰國勇奪三冠的男雙麟洋配，這次在積分上也「大進補」，從先的積分6萬7663分、世界第7名，一口氣衝上8萬7923分、世界第3名。

戴資穎 周天成 羽球

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