舉重／手癢復出 洪萬庭照奪金

曾於2018年亞運拿下銀牌的洪萬庭，暌違一年半回到熟悉的舉重台，今天在全國青年盃舉重錦標賽以抓舉82公斤、挺舉100公斤及總和182公斤，奪得59公斤級金牌。

自2018年亞運結束後，洪萬庭決定卸下國手身分，並萌生了當教練的念頭，目前她正在國訓中心接受職前訓練，幫忙指導後輩，偶爾抽空參加國內比賽，前一次在國內比賽亮相已是2019年的全國運動會。

雖然現在生活重心放在執教，但洪萬庭仍會陪學生一起訓練，笑說自己有些「手癢」的她在青年盃小試一下身手，正規訓練才一個多月就奪下金牌。

她透露其實沒設定要奪牌，但基本動作記憶都還在，只想把動作做出來，「看到選手在練習，我自己下去做，也比較能夠理解學生的想法，我想透過身體力行的方式，了解她們的問題點，用她們能理解的方式來指導，另一方面也是想讓選手知道，教練做得到，你們也可以。」

洪萬庭表示，現在對她來說，當選手參加比賽只是興趣，主要還是以教練為主，接下來半年時間可能考慮參加總統盃，找比賽感覺，為10月全國運動會備戰。