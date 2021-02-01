動滋券創造47億交易金額 24萬人未領券

體育署推出面額500元的「動滋券」，使用期限昨天截止，週末湧進超過11萬筆交易，體育署今天初步統計，最終約376萬人領券，占94%，抵用、交易金額分別逾17.74億、47.19億元。

為振興受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響的運動產業，體育署去年自運動發展基金提撥新台幣20億元，推出400萬份面額500元的電子票券動滋券，去年8月6日起開放中籤民眾領券。

動滋券開放首月，即有307萬人完成領券，體育署綜合規劃組長劉姿君直呼超乎預期。

動滋券自去年8月8日起開放中籤民眾至合作業者的店家消費，使用期限至今年1月31日止。根據體育署初步統計，1月30日「動滋券」共有4.2萬筆交易，最後一天抵用情況更熱絡，衝上7.4萬筆。

體育署表示，累計共376萬人領券，占94%，僅24萬人未領取；動滋券抵用金額約17億7445萬元，累計交易金額47億1936萬元，超越原先設定目標40億元。

劉姿君表示，動滋券帶動民眾重視運動產業，達到宣導效益，後續將請財團法人商業發展研究院，針對動滋券12項運動產業合作店家分析，瞭解動滋券最終連帶觸發衍生性消費。