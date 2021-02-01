疫情重挫職業體壇 運動周邊銷售仍旺

疫情重挫經濟市場，至於體育市場呢？研究報告發現，全球運動參與市場並未萎縮，僅成長率下降，21年預計仍會有年度10%的提升，研究顯示，運動用品的販售與健身參與並不會因疫情重挫；但職業運動市場就不同，美足NFL近期更透過談判確保各隊最低薪資標準，說明損失門票收入是一大打擊，而MLB也處於與轉播商重談轉播權合約的階段，規格比起之前下降不少。

一般運動市場仍成長

根據《雅虎體育網》引述日前的全球運動參與市場研究報導，發現在疫情打擊下，雖然經濟成長率有所趨緩，專家預期，要到2030年才能回到疫情前預測的成長率標準，但整體來說還是上升中，今年預計的成長率仍有10%，這類經濟市場指的是一般人的運動用品與健身參與等，疫情未改變人們的運動投入與消費模式。

至於職業體育市場則沒那麼樂觀，據上週才刊出的外國《論文》提到，疫情對於體育賽場的頂級團體（各大豪門、傳統強權）影響較小，對於其他小公司或是小地方的團隊影響則是毀滅性，原因是前者能透過高額周邊商業銷售、高額權利金或是特殊賽事參賽費用，甚至尋求贊助商相助都更容易，能把門票收入損失轉嫁到其他地方。論文認為，疫情會讓體育聯盟加劇M型化，富者更富、窮者更窮，對聯盟競爭力與吸睛度是惡性循環。

重挫職業體育市場

上述論文也提到整體市場，認為體育商業市場深受打擊，特別是近期新聞多傳出自由市場球員滯銷、身價暴跌、多數球團不再砸錢，如《芝加哥太陽報》上個月底報導，NFL聯盟與工會甚至討論下個賽季的薪資限制，不是近代商業體育設定上限、反而是下限。各隊薪資下限不得低於1.75億美元，聯盟更希望能貼近上賽季的1.982億美元，工會董事史密斯提到，在疫情時代沒人會意外總收入下滑，明定薪資下限算是種保障。

《棒球外媒》也補充，美國職棒市場同樣面臨疫情寒冬，除了自由市場球員身價重挫（如道奇奪冠班底彼得森、埃南德斯都以不高的合約轉戰他隊），連聯盟與ESPN重談的轉播權合約都下滑，消息人士透露，恐會從年均7億美元的8年約變成年均5.5億美元的7年約，雖然聯盟不只與ESPN談轉播權，權利金能重複販賣給多個體育平台，不過規格下降是事實。

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