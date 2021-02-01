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網球／小威廉絲女兒架式十足 網讚：下一位大滿貫冠軍
美國網球傳奇女將小威廉絲（Serena Williams）正為生涯第24座滿貫金盃而努力，而女兒奧琳匹雅(Olympia Ohanian）似乎也遺傳到媽媽的網球天賦，日前小威廉絲上傳女兒手持網球拍的照片，讓眾網友大讚有模有樣，甚至稱奧琳匹雅為下一位大滿貫冠軍。
奧琳匹雅自小隨著小威廉絲四處征戰，而去年受到疫情影響賽季，奧琳匹雅也開始拿起球拍，一同與小威廉絲自主訓練。
小威廉絲日前接受媒體採訪時表示，奧琳匹雅非常喜歡打網球，「因為疫情關係，我可以常常陪在她身旁，這也是讓她喜歡上網球的原因。」，日前小威廉絲也在IG貼上女兒手持網球拍照，看上去氣勢十足，讓眾網友感到非常讚嘆，「10年後大滿貫冠軍！」、「與媽媽組成雙打吧！」。
而談到關於奧琳匹雅的未來，小威廉絲並不會限制女兒想要做什麼事，「只要她開心就好。」
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