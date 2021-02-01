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澳網／隔離兩週後終於恢復訓練 錦織圭：身體非常痠痛

中央社 / 墨爾本1日綜合外電報導
錦織圭。 法新社
錦織圭。 法新社

世界職業網球協會盃（ATP Cup）將在澳洲墨爾本登場。日本男網名將錦織圭隔離兩週後，今天首度回歸訓練，他坦言身體「非常痠痛」。

之前因為載著選手和團隊赴墨爾本的包機出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，錦織圭等72名選手被迫24小時待在房內隔離。其餘選手則被允許每日外出訓練5小時。

錦織圭今天表示：「顯然不輕鬆，我的身體很難反應。」

「我全身都很痠痛，但我還有2天時間，所以我應該沒問題。」

錦織圭曾經排名世界前5，經歷各種不同的傷勢後，目前排名滑落到第41名。

日本隊將於3日踏上ATP盃賽場與俄羅斯隊交手，由錦織圭迎戰世界排名第4的梅迪維夫（Daniil Medvedev）、西岡良仁對抗世界排名第8的盧布列夫（AndreyRublev）。

另一方面，紐西蘭與日本混血的雙打好手麥克拉克蘭（Ben McLachlan）預計代表日本隊，參加ATP盃雙打賽事，但目前仍受困紐西蘭。

澳洲上月出現兩個月以來首起社區感染病例，解除紐西蘭旅客免隔離措施，打亂了麥克拉克蘭的計畫。現在免隔離措施已恢復施行，麥克拉克蘭希望明天能上飛機。

今年ATP盃結束不久後，墨爾本將接著舉行大滿貫賽事澳洲網球公開賽（Australia Open）。

錦織圭 Daniil Medvedev 羅斯

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