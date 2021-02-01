舉重／郭婞淳青年盃摘金 抓舉107公斤輕鬆破全國紀錄

「舉重女神」郭婞淳今天在110年全國青年盃舉重錦標賽女子64公斤級，抓舉107公斤、挺舉133公斤，以總和240公斤摘金，其中抓舉107公斤更打破自己所保有的全國紀錄。

為檢視近期訓練成果，郭婞淳今天參加在台北市立陽明高級中學台元館舉行的110年全國青年盃舉重錦標賽，選擇挑戰64公斤級。

郭婞淳今天抓舉第一次舉起105公斤，第二次直接瞄準超越全國紀錄的106公斤，試舉107公斤成功過關，但第三次挑戰110公斤時失敗。

挺舉部分，郭婞淳前2次分別試舉130、133公斤，由於挺舉狀況不佳，她決定「點到為止」，第三把放棄，最終以總和240公斤，收下金牌。

郭婞淳透露，這2、3週訓練主要針對弱項抓舉進行加強，以往開把抓舉重量最多設定104公斤，這次首要目標希望開把能超越以往，加上近期訓練都有成功舉起106公斤，也讓她有信心在青年盃突破全國紀錄。

對於抓舉第三次110公斤失敗，郭婞淳表示，2013年訓練曾舉起110公斤，隔年受傷後，直到去年訓練再度挑戰成功。

「希望在比賽中呈現（抓舉110公斤）出來，但一直都沒有。」郭婞淳強調，狀況真的不錯，才敢挑戰。

談到後續參賽規劃，郭婞淳表示，將鎖定4月亞洲舉重錦標賽，後續可能會參加5月全國大專校院運動會，最重要的目標將是7月登場的東京奧運。

以59公斤量級為主戰場的郭婞淳，去年11月全大運曾越級挑戰71公斤量級，成功在59公斤級、64公斤級、71公斤級等3個量級，包辦9項全國紀錄。