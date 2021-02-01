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澳網／隔離太苦悶球員要求千奇百怪 甚至要小貓小狗作陪
澳洲網球公開賽即將開打，因應冠狀病毒防疫措施，運動員得先接受14天隔離檢疫，為了排解隔離期間的苦悶，球員們提出千奇百怪的要求，包括要求提供小貓小狗作陪。
法新社報導，澳洲網球協會主席提列（CraigTiley）耗費數月時間籌劃，讓逾千名選手和支援人員能平安進入澳洲，不過他透露，複雜的後勤作業曾多出若干奇特的要求，但並未點名是哪些球員提出的。
提列向澳洲廣播公司（ABC）表示：「最古怪的要求，是要求隔離室有小貓咪來作陪，而且還不只一次，是很多次。」
「但我們解釋，冠狀病毒和貓咪間確有關連，後來這樣的要求就沒了。」
「也有些人要求小狗作陪，還有人開玩笑要求澳洲土生土長的動物。」提列打趣說道：「有幾次我不介意放隻拳擊袋鼠進去。」
球員、教練和官員上個月陸續搭乘17架包機來到澳洲，多數人獲准每天可外出5小時接受監督訓練。
但8起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，打亂賽前準備作業，72名球員一天24小時被侷限在墨爾本（Melbourne）旅館房間內，引發球員抱怨隔離條件過於嚴苛。
提列坦承，在疫情期間舉辦大滿貫賽讓他壓力爆棚，但他說，正向態度比消極負面更重要。
他說：「有些人指控我們對於此事冥頑不靈，但只要不安全我們就不會舉辦，這是肯定的。」
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