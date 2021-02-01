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桌球／不見江宏傑參加任何比賽 日媒：他幾乎是退役了

聯合新聞網 / 綜合報導
江宏傑近兩年未在日本T聯賽有出賽紀錄。圖／公視提供
江宏傑近兩年未在日本T聯賽有出賽紀錄。圖／公視提供

本季日本桌球T聯賽即將進入尾聲，琉球太陽目前高居男子組第一，而台灣選手江宏傑也在陣中，但近兩年來卻沒有出賽紀錄，而日媒《Daily新潮》甚至報導，江宏傑幾乎已經退役。

江宏傑曾代表台灣參加里約奧運，當時世界排名第88位，《Daily新潮》指出，「江宏傑在琉球太陽雖然是洋將身分，但比起實力，大家認識他是因為他是福原愛的老公。」

報導提到，江宏傑在2018年首度代表球隊上場，但當年僅拿下1勝5負的戰績，2019年也都沒有上場，加上去年因為疫情而無法前來日本，代表江宏傑已經近兩年沒有參與正式比賽，而今年球隊登錄名單上有5位外國選手，卻只有他的名字沒有出現。

2019年之前，雖然江宏傑一直有參與國際賽事，不過成績並不理想，目前世界排名僅367位，而該媒也向球隊公關詢問是否會續留江宏傑，回應：「雖然球隊會再討論，但目前疫情狀況仍不明，監督也離開球隊了，也不曉得江宏傑有沒有留在日本的意願。」

該媒也提到，近年來江宏傑也將重心漸漸轉往演藝圈，例如在台灣熱門體育綜藝節目中亮相，以及參與多支廣告拍攝，更是語帶諷刺表示，「只有福原愛上節目打桌球時，才會拿起球拍。」

日本 疫情 琉球 里約 奧運

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