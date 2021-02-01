羽球年終賽／每一次失敗都是成長 戴資穎：為自己感動2秒

世界球后戴資穎在羽球年終賽擊敗前西班牙球后馬琳，拿下第3座金盃，她今天在社群平台Instagram表示，贏球的當下，為自己感動了2秒，這場球是贏得多麼不容易，只有自己知道。

戴資穎今年1月泰國3站賽事，3度在冠軍賽與西班牙名將馬琳（Carolina Marin）狹路相逢，前兩站泰國公開賽都鎩羽而歸，以亞軍作收，第3站年終賽終於有了不同結局，戴資穎完成甜蜜復仇。

戴資穎包含這次在內，生涯5度闖進年終賽冠軍賽，曾在2014、2016年封后，今年再度高舉金盃，也是生涯第3座年終賽冠軍。

戴資穎今天在社群平台Instagram分享奪冠心情，她提到，每一次的失敗，都是成長的養分。

戴資穎昨天年終賽冠軍賽，決勝局靠著連搶4分，驚險逆轉戰局，也讓她有感而發地說：「贏球的當下，為自己感動了2秒，因為這場球是贏得多麼不容易，只有自己知道。」

戴資穎預計2月3日返台，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，回台後得進行14天隔離以及7天自主健康管理，她先前透露，已找好隔離場地，將持續訓練、維持體能。