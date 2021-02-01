羽球／外媒預測世界排名 小戴繼續當球后、「麟洋配」世界第3創新高

BWF(世界羽聯)年終賽圓滿落幕後，雖然官網尚未釋出最新排名，不過外媒《Badminton Talk》則搶先預測，三站皆闖進冠軍賽的「世界球后」戴資穎穩居后座，而囊括三座冠軍的男雙「麟洋配」李洋及王齊麟則是一口氣上升4個排名，來到兩人合拍後最高的世界第3。

由於受到疫情影響，BWF在去年3月17日後將世界排名凍結，根據積分規定，每個項目將採過去52週內排名最好的10站成績，而本次兩場泰國公開賽及年終賽，冠軍積分皆為1萬2000分。

女單排名方面，戴資穎在泰國3場比賽中共獲3萬2400分，根據《Badminton Talk》預測，小戴將以10萬4275分穩坐球后位置，拿下兩座冠軍的馬琳(Carolina Marin)則是上升3個排名，位居女單世界第3，三站皆未參賽的日本好手山口茜排名下降來到世界第5。

收穫滿滿的麟洋配拿下三座冠軍，進帳3萬6000分，《Badminton Talk》預測排名將上升世界第3，而男雙排名第1的則是印尼「小黃人」組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），第2是同樣來自印尼的阿山（Mohammad Ahsan）及塞提阿萬（Hendra Setiawan）。

男單周天成雖然3站都打入最後4強，但來自丹麥的「大小安」安賽龍(Viktor Axelsen)及安東森（Anders Antonsen）也繳出高水準表現，《Badminton Talk》預測小天男單排名將下滑到世界第4，安賽龍則升至世界第2，三站至少都闖進8強的「羽球王子」王子維排名小升，來到世界第11位。