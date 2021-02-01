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謝淑薇苦吞貝果 雅拉谷經典賽女單首輪止步

中央社 / 台北1日電
謝淑薇宣布不打美網。（本報資料照片）
謝淑薇宣布不打美網。（本報資料照片）

台灣網球一姐謝淑薇今天雅拉谷經典賽女單首輪出師不利，次盤苦吞貝果，以2比6、0比6不敵比利時女將范愛特凡珂，無緣晉級。

澳洲網球公開賽將於2月8日起在維多利亞州墨爾本舉行，謝淑薇、台灣網球好手盧彥勳、詹家姊妹詹詠然與詹皓晴已抵達當地備戰，歷經14天隔離後出關，3組人馬本週將先在不同賽事出擊，為澳網暖身。

世界排名第68的謝淑薇選擇世界女子職業網球協會（WTA）500等級的雅拉谷經典賽，作為澳網前哨戰，今天女單首輪遭遇到排名第65的比利時女將范愛特凡珂（Alison van Uytvanck），生涯3度交手，謝淑薇僅拿下1勝2敗，前一次碰頭已是2014年。

雙方第4度對決，謝淑薇開賽遭遇亂流，發球局連續失守，以0比4落後，後續也未能扭轉劣勢，首盤以2比6棄守，次盤戰況一面倒，謝淑薇發球局均未能保住，以0比6吞敗。

盧彥勳睽違11個月再度提拍上陣，今天世界職業網球協會（ATP）250等級的大洋路公開賽首輪出戰世界排名第195的澳洲選手胡基克（Aleksandar Vukic），以4比6、5比7吞敗，無緣晉級。

謝淑薇 澳網

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