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梅西巨約細節曝光 巴薩將告西班牙世界報

中央社 / 馬德里31日綜合外電報導
Lionel Messi。 法新社
Lionel Messi。 法新社

西班牙「世界報」今天公開足球巨星梅西目前合約的細節，指稱4年合約總值5.55億歐元（約新台幣191.53億元）。消息一出後，西甲巴薩表示將對這家報紙採取法律行動。

法新社報導，西班牙甲級足球聯賽（La Liga）勁旅巴塞隆納（Barcelona，簡稱巴薩）也回應堅稱，這起洩密事件與他們無關，但也未否認世界報（El Mundo）報導的內容。

世界報指出，梅西（Lionel Messi）2017年簽下的合約是「運動史上最大張的合約」，並稱那是「毀了巴薩的巨約」。

如果所有的條件都符合，33歲的梅西在今年6月30日合約到期前，最多可獲得5億5523萬7619歐元（約新台幣191.61億元）。

報導還說，在合約還有6個月要執行的情況下，「這位球員（梅西）已經賺了5億1129萬52歐元（約新台幣176.44億元），幾乎是合約載明可獲薪資總額的92%」。

在這起洩密案發生之際，巴薩正陷入嚴峻的財務困境，情況因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的蔓延而更加嚴重，且梅西未來落腳何處懸而未決。今年夏天，梅西便能無償、自由地離開巴薩。

巴薩在聲明中說：「鑒於世界報今天刊登的消息，涉及巴塞隆納和梅西簽訂的職業合約，而且公開了原屬合約兩造在保密原則下保管的私人文件，球隊對此感到遺憾。」

梅西 巴塞隆納 Lionel Messi

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