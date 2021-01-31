羽球年終賽／戴資穎靠著耐心冷靜 擊敗馬琳一掃遺憾

世界球后戴資穎今天在世界羽球巡迴賽年終賽決賽擊敗前西班牙球后馬琳。戴資穎賽後表示，馬琳的速度很快，她一直告訴自己要保持耐心和冷靜，就能贏得比賽。

總獎金150萬美元（約新台幣4200萬）的世界羽球巡迴賽年終賽（HSBC BWF World Tour Finals）1月27日到31日登場，緊接在優尼克斯泰國公開賽（YONEXThailand Opne）和豐田泰國公開賽（TOYOTA ThailandOpen）後，比賽地點同樣在泰國曼谷舉行。

今天是戴資穎和馬琳第18次交手，前17次對戰紀錄，戴資穎9勝，兩人實力不相上下，但最近兩次交手戴資穎都吞下敗仗，分別是上上週的優尼克斯泰國公開賽決賽和上週的豐田泰國公開賽決賽。

戴資穎今天經過3局激戰，靈活運用戰術以及耐心應對馬琳的凌厲攻勢，終於一掃前2週輸給馬琳的遺憾，奪下冠軍。

戴資穎賽後接受大會訪問時表示：「終於打贏了」。戴資穎說，她只要抱持冷靜和耐心，就能贏得比賽。

戴資穎表示，面對每場比賽，她希望自己可以保持耐心，維持自己打球的風格，所以今天比賽之前，她一直告訴自己要耐心比賽，

戴資穎說，前幾場比賽，她的失誤都是來自於沒耐心，儘管今天她一直告訴自己要保持耐心，但有幾個點她還是犯了幾個失誤，但馬琳速度很快，所以她必須要更努力才能跟上馬琳的節奏。