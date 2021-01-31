青年盃舉重賽／超大咖來了！郭婞淳將小試身手為奧運暖身

110 年全國青年盃舉重錦標賽在明(2/1)日在臺北市立陽明高級中學台元館舉行，首日賽事就精彩絕倫，台灣「舉重女神」郭婞淳將在女子64公斤級登場，預料能輕鬆摘下后冠，但此賽事對於郭婞淳非常重要。

郭婞淳已許久沒參與國際賽，目前雖暫居世界第一，但距離東京奧運門檻還差一場國際賽，基本上只要參賽就能取得奧運資格，郭婞淳預計將在4月出征亞錦賽，青年盃舉重錦標賽就是她的暖身賽。

教練林敬能表示，「郭婞淳在冬訓期間已增加訓練量，目標就是今年夏天的奧運會；青年盃就是她的驗收測試賽，之後我們會針對比賽內容檢討，看看還缺少什麼，之後也能快速調整。」

郭婞淳是目前國內拚戰奧運金牌的最佳希望，去年雖因疫情影響，缺少國際賽經驗，但在國內賽也累積不少實戰經驗，包括在全大運跳級參加71公斤級賽事，並一舉寫下3量級都是紀錄保持人的驚人紀錄，本次青年盃的出賽，勢必成為最佳看點。

本次全國青年盃舉重錦標賽是中華民國舉重協會2021年的首場比賽，國內選手磨刀霍霍，總計吸引超過500人報名參加，其中包括高展宏、江念欣和洪萬庭等好手都會參加；此賽事長達一周，其中包含社會組、高中組和國中組，無論是頂尖對決，或是基層選手賽事，應有盡有。

舉重協會理事長張楊寶蓮表示，「在全球疫情肆虐下，國外各級賽事皆取消、延後，舉重選手只能閉門訓練，靠自我要求、生活紀律維持水準，因此協會在國內各方面條件允許下，努力遵守防疫措施，提供選手安全的比賽機會，期許選手突破自我，在最艱困的時代取得最佳成績。」

另外，近年國際賽禁藥事件頻傳，協會也再次提醒選手要注意飲食，不要誤食禁藥，讓比賽有一個公平競爭的舞台。