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羽球年終賽／「麟洋配」擊敗偶像「山萬配」 直呼不可置信

中央社 / 曼谷31日專電
李洋(右)與王齊麟進攻。 法新社
李洋(右)與王齊麟進攻。 法新社

台灣羽球男雙組合王齊麟和李洋今天在世界羽球巡迴賽年終賽擊敗印尼老將阿山和蘇堤萬奪冠。兩人賽後表示，能夠擊敗偶像奪冠真的不可置信，在泰國拿下3座冠軍更是不可思議。

總獎金150萬美元（約新台幣4200萬）的世界羽球巡迴賽年終賽（HSBC BWF World Tour Finals）1月27到31日登場，緊接在優尼克斯泰國公開賽（YONEXThailand Opne）和豐田泰國公開賽（TOYOTA ThailandOpen）後，比賽地點同樣在泰國曼谷舉行。

麟洋配今天對戰世界排名第2的印尼老將組合，阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan），今天是雙方生涯第10次對戰，之前9次麟洋配以6負3勝稍居劣勢，最近一次是上週的豐田泰國公開賽4強賽，「麟洋配」以3局擊敗「山萬配」。

「麟洋配」今天以直落二贏得冠軍，李洋賽後接受大會訪問表示，今天打到決賽非常緊張，又是對上他們的偶像「山萬配」最終獲勝；他心裡想說「天啊！天啊」。李洋表示，今天的比賽他們利用速度壓制對手，3座冠軍真的非常不可思議，他們會持續精進自己。

王齊麟則表示，今天贏得比賽真的讓他們非常開心，打進決賽他們沒有任何壓力，今天對上偶像「山萬配」，他們利用速度壓制對手，今天能奪得冠軍真的不可置信，他們很開心，因為他們之前曾經輸給對手。

王齊麟說，最近2週他們擊敗了「山萬配」2次，這讓他們信心大振，他們在球場上拿出戰鬥精神，每一場比賽和每一個勝利，都是最好的回憶。

羽球 王齊麟 尼克

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