藤球／國手對決 台東大學、嘉南藥大甲組奪冠

110年第一次全國藤球排名賽最後一天決賽，男、女子甲組三人賽上演國手對決，女子組由去年世錦賽國手為班底的台東大學，出戰去年亞錦賽國手組成的台灣師大，雙方殺得難分難捨，鑿戰3局、耗費73分鐘才由台東大學勝出；男子組則由世錦賽國手班底的嘉南藥理大學最終靠著較佳的發揮，以直落二擊敗亞錦賽班底的台北市奪得冠軍。

台東大學由去年世錦賽國手組成的聯隊，每位球員分別隸屬台東大學、佳冬高農、美和科大、東港海事及枋寮高中，要集中練球難上加難，所幸憑藉著多年來所培養的默契最終才得以勝出。教練方瑞照表示，「她們彼此時間很難搭得上，阮鈺棋更是只有假日才有機會一起配合，所以這冠軍真的是拿得不簡單」。

第一局開場隊員表現不好節奏亂掉，方瑞照當機立斷換上阮鈺棋，在第二、三局也確實收到很好效果。他表示，提振士氣是阮鈺棋的專長，很開心她做到了，也帶領團隊拿到冠軍。

四位球員則認為，相較於上個月的年終對抗賽，彼此的默契變更好也更穩定了，尤其是場上踢不好時心態調整的速度有變快，算是這段時間成長的地方。

男甲三人賽冠軍戰，嘉藥花了42分鐘就連續用了兩個21：17擊敗台北市，落敗的台北市教練詹宇庭認為，雙方對戰過多次，一直都是「五五波」的局面，勝負都得看臨場，今天球隊的臨場發揮並不好，沒有把握好殺球擊發球以及很多可以穩穩拿下的得分球，所以這樣的結果不意外。