藤球／國手對決 台東大學、嘉南藥大甲組奪冠
110年第一次全國藤球排名賽最後一天決賽，男、女子甲組三人賽上演國手對決，女子組由去年世錦賽國手為班底的台東大學，出戰去年亞錦賽國手組成的台灣師大，雙方殺得難分難捨，鑿戰3局、耗費73分鐘才由台東大學勝出；男子組則由世錦賽國手班底的嘉南藥理大學最終靠著較佳的發揮，以直落二擊敗亞錦賽班底的台北市奪得冠軍。
台東大學由去年世錦賽國手組成的聯隊，每位球員分別隸屬台東大學、佳冬高農、美和科大、東港海事及枋寮高中，要集中練球難上加難，所幸憑藉著多年來所培養的默契最終才得以勝出。教練方瑞照表示，「她們彼此時間很難搭得上，阮鈺棋更是只有假日才有機會一起配合，所以這冠軍真的是拿得不簡單」。
第一局開場隊員表現不好節奏亂掉，方瑞照當機立斷換上阮鈺棋，在第二、三局也確實收到很好效果。他表示，提振士氣是阮鈺棋的專長，很開心她做到了，也帶領團隊拿到冠軍。
四位球員則認為，相較於上個月的年終對抗賽，彼此的默契變更好也更穩定了，尤其是場上踢不好時心態調整的速度有變快，算是這段時間成長的地方。
男甲三人賽冠軍戰，嘉藥花了42分鐘就連續用了兩個21：17擊敗台北市，落敗的台北市教練詹宇庭認為，雙方對戰過多次，一直都是「五五波」的局面，勝負都得看臨場，今天球隊的臨場發揮並不好，沒有把握好殺球擊發球以及很多可以穩穩拿下的得分球，所以這樣的結果不意外。
奪冠的嘉藥則是團隊發揮順暢，教練莊庭禎把功勞歸給發球的羅上祐及後來替補李信嶸上陣的陶秉業，「羅上祐的發球有效牽制住對方進攻是獲勝關鍵，另外，換上陶秉業主要是考量到李信嶸身材較為矮小，殺球被封阻的機率會較高，所以才當機立斷做出換人決定，有了好的發球加上攻擊手的身材優勢，我們獲勝的機率就相對提高，很開心球員們都有把平時訓練的內容發揮得淋漓盡致，才有今天的冠軍。」
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