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藤球／甲組再現國二生 張芸慈等9人確定晉升

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
110年第一次全國藤球排名賽，女子乙組三人賽由佳冬國中奪冠，圖為佳冬國中吳茗軒。圖／中華藤球協會提供
110年第一次全國藤球排名賽，女子乙組三人賽由佳冬國中奪冠，圖為佳冬國中吳茗軒。圖／中華藤球協會提供

110年第一次全國藤球排名賽今天正式落幕，女子乙組三人賽由佳冬國中奪冠，包含30日就取得晉升甲組資格的葉秀盈、邱雅姵、吳茗軒在內，張芸慈也加入學姐行列，年僅國二就晉升甲組，未來前途不可限量，教練也期待她今年力拚亞青國手資格。

佳冬國中教練方瑞照表示，團隊4人湊在一起練球不容易，畢竟吳茗軒已是高一生，葉秀盈跟邱雅姵目前國三都是以課業為主，練球時間並不長，所以反而是國二的張芸慈狀況最好。

佳冬國中第一局是用最穩定的陣容組合，另一方面也是給張芸慈磨練的機會，第二局換上國三的葉秀盈陷入苦戰，方瑞照指出，「她目前三年級，必須以課業為重，導致球感稍差，需要時間進入狀況，所以才陷入苦戰。」

國二的張芸慈接下來要經歷甲組的歷練，方瑞照認為她有那樣的能力，「她的實力本來就介於甲、乙組之間，與其讓她在乙組，不如早點將她推上甲組戰場去磨練。」談到愛徒滿是期待地說，「我給她的目標跟期待，就是希望她今年可以選上亞青國手」。

男子乙組三人賽由滬江高中畢業校友組成的「守滬江山」拿下冠軍，成員王彥凱、范振暐、張彤綸確定進軍甲組，加上雙人賽的桃園猛牛隊林銘軒及謝伯鑫，共5名男子選手晉升。

守滬江山的3位冠軍成員們分別來自北市大、佛光大學，甚至還有已經出社會工作的人，這個冠軍對他們而言可說是得來不易，除了開心外更大嘆，「參加很多次，這次終於可以升上甲組」。

教練楊佳翰提到，有針對拋球以及接球站位上做調整，所以一開始不夠穩定，還好有漸入佳境才能倒吃甘蔗奪冠。由於三人分別隸屬不同學校或單位，所以賽前的團隊練習時間有限，因此有特別要求他們的個人能力來因應這狀況，楊佳翰說：「我甚至希望有能力可以一人踢三次，不過這只能當短期策略，長期而言並不能當成是常態」。

110年第一次全國藤球排名賽，女子乙組三人賽由佳冬國中奪冠，左為中華藤球協會理事長蔡鴻鵬。圖／中華藤球協會提供
110年第一次全國藤球排名賽，女子乙組三人賽由佳冬國中奪冠，左為中華藤球協會理事長蔡鴻鵬。圖／中華藤球協會提供
110年第一次全國藤球排名賽，男子乙組三人賽由守滬江山奪冠，左為中華藤球協會理事長蔡鴻鵬。圖／中華藤球協會提供
110年第一次全國藤球排名賽，男子乙組三人賽由守滬江山奪冠，左為中華藤球協會理事長蔡鴻鵬。圖／中華藤球協會提供

藤球 滬江高中

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