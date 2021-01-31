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澳網／東京奧運疫情罩頂 網球名將仍渴望參加

中央社 / 墨爾本31日綜合外電報導
約克維奇。 法新社
約克維奇。 法新社

日本網球女將大坂直美、塞爾維亞球王約克維奇、西班牙「蠻牛」納達爾今天都說，他們依然渴望參加延後舉行的東京奧運，但將遵照衛生專家的指示行動。

東奧主辦單位目前仍堅定認為，即使到了7月23日開幕聖火點燃前，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情仍控制不下來，東京奧運還是可以安全舉行。

近期民調顯示，8成日本民眾因疫情關係，反對今年舉行奧運。拿過3座大滿貫賽冠軍的大坂直美承認對此感到憂心。

為因應病例遽增，日本大片地區仍處於緊急事態，幾乎禁止所有外國人入境。

大坂說：「我擔心的是其他人的整體安全，因為（若要舉辦奧運）你得開放國家。每個人都從不同地方飛進來，我會希望民眾覺得安全。」

23歲的大坂直美是2020東京奧運的看板人物，至今仍希望能代表日本隊在主場比賽。

現居美國佛州的大坂表示：「為了參加奧運，我會待在房間裡面2個星期。我錯過上次奧運，參加東奧對我來說將別具意義。」

男單世界排名第2的納達爾（Rafael Nadal）表達跟大坂類似的心情，也希望參加奧運，但他說應該讓衛生專家做最終決定。

納達爾今天告訴記者：「我們該做的，就是遵照對這一切擁有正確知識的人給予我們的指示。」

納達爾還說，很難在已經很滿的巡迴時程表中，再擠進奧運登場前的強制隔離期。

他表示：「為了參加奧運，要在巡迴期間加入15天隔離，看起來我們的時間表會很難搞定。」

男單世界排名第1的約克維奇（Novak Djokovic）曾3度出征奧運，在2008年北京奧運拿下銅牌。他形容能「在這場運動史上最古老、最傳統的活動」代表塞爾維亞出賽，是「至高榮耀」，他也渴望赴東京參賽。

約克維奇表示：「我個人計劃參加奧運。我真心希望奧運辦得成。」

「到時顯然會有很多人參加，比一次網球比賽多更多。安排事宜或能做什麼、該做什麼、會做什麼，當然不是我說了算。」

納達爾 大坂直美

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