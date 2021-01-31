羽球年終賽／保持耐心靈活運用戰術 戴資穎擊敗馬琳一掃遺憾

世界球后戴資穎今天在世界羽球巡迴賽年終賽決賽以靈活的戰術運用以及沉著耐心，激戰3局擊敗前西班牙球后馬琳，一掃前2週在泰國公開賽連續兩場決賽輸給馬琳的遺憾。

總獎金150萬美元（約新台幣4200萬）的世界羽球巡迴賽年終賽（HSBC BWF World Tour Finals）1月27日到31日登場，緊接在優尼克斯泰國公開賽（YONEXThailand Opne）和豐田泰國公開賽（TOYOTA ThailandOpen）後，比賽地點同樣在泰國曼谷舉行。

這次年終賽無論單、雙打都僅取8組參賽，分成兩組進行單循環，取分組前兩名晉級4強。

今天是戴資穎和馬琳第18次交手，前17次對戰紀錄，戴資穎9勝，兩人實力不相上下，但最近兩次交手戴資穎都吞下敗仗，分別是上上週的優尼克斯泰國公開賽決賽和上週的豐田泰國公開賽決賽。

而馬琳這次則是有備而來、求勝心強烈，這3週的比賽除了在年終賽小組賽中輸給韓國新銳小將安洗瑩外，其餘比賽全部一局未失。

今天第一局開始戴資穎大角度吊球策略奏效，一度讓馬琳疲於奔命，但馬琳後來居上，把握每個擊球機會，馬琳以11比9上半局暫時領先；下半局戴資穎出現多個非受迫性失誤，加上馬琳積極進攻，馬琳以21比14拿下第一局。

第二局戴資穎以大角度和前後場吊球讓馬琳左右跑動，消耗馬琳的體力，策略奏效，戴資穎以11比3暫時領先；下半局戴資穎持續耐心和馬琳多拍來回，並利用精準角度的擊球讓馬琳無力招架，戴資穎以21比8拿下第二局。

第三局兩人持續纏鬥，但戴資穎出現多個非受迫性失誤，馬琳以11比10暫時領先上半局；下半局馬琳領先，但戴資穎沉住耐心，戰術運用靈活，不斷將球吊到馬琳的反手拍，讓馬琳回擊無力，將比分追到19比19，戴資穎最後以21比19獲勝，同時摘下后冠。