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羽球年終賽／戴資穎復仇！逆轉馬琳奪第3冠

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羽球年終賽／戴資穎復仇！逆轉馬琳奪第3冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

生涯第5度打進羽球年終大賽決賽，我國「世界球后」戴資穎今天完成甜蜜復仇，面對連3周決賽同樣對手、西班牙前「球后」馬琳（Carolina Marin），小戴以14：21、21：8、21：19演出逆轉勝，第3度高捧年終大賽金盃。

今年BWF超級系列賽總決賽因新冠肺炎疫情延後到本周才登場，前兩周還有兩站增設的亞洲公開賽，小戴和馬琳就是兩站亞洲公開賽決賽爭冠組合，今天上演連3周對決，也是生涯第18度交鋒。

前兩周屈居亞軍的小戴，今天下場打出3：0的開局，先被馬琳追到5：5，馬琳9：9時再連拿6分，小戴雖3度將差距縮小到4分，仍以14：21讓出首局；第2局小戴掌握主動權，逼出馬琳多次掛網失誤，進入第一次技術暫停時馬琳只能3分，單局得分也沒達兩位數，讓小戴以21：8延長戰線。

決勝第3局，小戴又是開局就連拿3分，馬琳6：8時雖連拿4分逆轉，但小戴先追到10：10，進入技術停僅以1分落後；換場後馬琳連拿5分，不過小戴招牌假動作讓馬琳連2球望球興嘆，將差距縮小到15：16，接續雖連失2球，但先靠馬琳出界和掛網再追到1分差，雖因判斷失誤讓馬琳拿到第19分，但先靠馬琳回球掛網，再以切球讓馬琳回球不及，比分追平成19：19。

關鍵分小戴再以小球讓馬琳回球掛網，率先拿到「冠軍點」，且第一個機會就把握，歷經68分鐘以21：19逆轉，喜迎生涯第3座年終大賽金盃。

和小戴同樣連3周都打進決賽的我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，稍早以21：17、23：21力退印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），首度闖進年終大賽決賽就奪冠，完成連3周都登頂的傲人成績。

羽球 戴資穎

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