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羽球年終賽／麟洋配再退印尼傳奇 15連勝連奪3冠

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羽球年終賽／麟洋配再退印尼傳奇 15連勝連奪3冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「麟洋配」王麒麟（左）、李洋在泰國大豐收。圖／Badminton Photo提供
「麟洋配」王麒麟（左）、李洋在泰國大豐收。圖／Badminton Photo提供

連3周都打進決賽，我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天在BWF超級系列賽總決賽再寫新猷，列頭號種子的寶島組合以21：17、23：21力退印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），首度闖進年終大賽決賽就登頂，完成連3周都奪冠的驚人紀錄。

世界排名第7的「麟洋配」，前兩周亞洲公開賽都打下冠軍，成為年終賽頭號種子；過去和世界排名第2的印尼傳奇組合9度對陣，「麟洋配」雖以3勝6敗居下風，但最近一次就是上周的亞洲公開賽第2戰的3局逆轉勝。

兩組人馬今天在年終大賽上演第10度對決，「麟洋配」首局一路領先，最多7分優勢雖一度被印尼組合以15：14反超，但「麟洋配」連拿3分要回領先，順利以21：17先下一城。

第二局「麟洋配」在7：10時打出6：0攻勢反超，但印尼組合先追到16：16，之後更先取得20：19「局末點」；「麟洋配」透過挑戰成功瓦解對手局末點，再逼出對手掛網失誤，反取得「冠軍點」。

「麟洋配」第一次結束比賽機會雖沒把握，第2個機會沒再錯過，以23：21收下3周下來的15連勝，迎接我國羽壇第一座年終大賽男雙金盃。

「麟洋配」登頂後，「世界球后」戴資穎也將上場，和西班牙前球后馬琳連3周在決賽對決。

戴資穎 王齊麟

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