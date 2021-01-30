羽球年終賽／連兩周遭安賽龍擋道 周天成無緣爭冠

我國羽球一哥周天成今年首闖年終賽四強，面對生涯對戰屈居下風的丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），周天成在今天兩局賽事中雖然奮力抵抗，但最終仍是以16：21、9：21無緣決賽。

周天成這次前往泰國出賽與安賽龍已是三度交手，包括泰國公開賽第二站四強賽就是敗在安賽龍手中，而這次年終賽兩人不僅分組賽被分在同一組，四強賽重新抽籤後又再度碰頭，不過周天成卻無法跨過安賽龍這道關卡。

今天四強賽首局，周天成雖然在比賽前段還與安賽龍互相拉鋸，甚至一度取得12：11領先，但該局後段卻先被打出4：0逆轉後，也無法再將差距縮小，以16：21讓安賽龍先下一城。

第二局賽況則是呈現一面倒，安賽龍在開局後就打出6：1的攻勢，周天成似乎也因為連日出賽導致無力追分，最終以9：21遭直落二擊敗，雖然無緣爭冠，但也創下個人在年終賽的最佳參賽成績。