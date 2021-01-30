快訊

部桃群聚擴散到平鎮某醫院 擴大匡列者今起陸續採檢

廟會停辦甜點節卻照辦？台南甜點節大批民眾湧入 市府喊卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球年終賽／苦戰80分鐘不敵安東森 王子維無緣爭冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
王子維。法新社資料照
王子維。法新社資料照

在女單的戴資穎、男雙的「麟洋配」相繼挺進年終賽決賽後，晚間我國兩名男單好手也相繼在四強賽登場，打頭陣的王子維在與丹麥安東森（Anders Antonsen）之戰，於苦戰三局、80分鐘後以18：21、21：14、16：21吞下敗仗，無緣爭冠。

上屆年終賽首度挺進到男單四強賽的王子維，今年夾帶著預賽三連勝的優異表現再一次闖進四強，他坦言心情上確實與上屆相比大不相同，但仍是兢兢業業的面對接下來每一場比賽，希望能再創佳績。

而今天王子維四強賽的對手，正是昨天分組賽最後一戰才交手過的安東森，不過前一次輸球的安東森今天在首局展開猛烈攻勢，先以21：18先下一城，但王子維也不甘示弱，在第二局賽事中以21：14扳平戰局。

決勝局兩人一路拉鋸，安東森在局中一度取得14：9領先，不過王子維也展現韌性將比數追到16：17的1分落後，不過關鍵時刻王子維接連出現判斷失誤，讓安東森取得賽末點，並以21：16搶下決賽門票，王子維雖無緣爭冠，但也追平個人在年終賽最佳戰績。

王子維 戴資穎

延伸閱讀

羽球年終賽／台將大4喜 戴資穎30日對決安洗瑩

羽球年終賽／戴資穎四強迎戰安洗瑩 周天成再戰安賽龍

羽球年終賽／直落二勝安東森 王子維三戰全勝晉四強

羽球年終賽／78分鐘逆轉勝 王子維分組連勝到手

相關新聞

羽球年終賽／苦戰80分鐘不敵安東森 王子維無緣爭冠

在女單的戴資穎、男雙的「麟洋配」相繼挺進年終賽決賽後，晚間我國兩名男單好手也相繼在四強賽登場，打頭陣的王子維在與丹麥安東...

羽球年終賽／37分鐘勝南韓天才少女 戴資穎五度晉決賽

生涯第五度闖進BWF年終賽四強賽的我國世界球后戴資穎，今天遭遇南韓天才少女安洗瑩，在整場比賽都掌握主攻權的情況下，戴資穎...

羽球年終賽／麟洋配四強再勝 奪我國史上首張男雙決賽門票

連續兩周在泰國奪冠的我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在年終賽四強賽與英格蘭組合雷恩（Ben Lane）／文迪（S...

羽球年終賽／創台灣男雙紀錄 王齊麟謝搭擋李洋掩護

我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天在羽球年終賽四強賽擊敗英格蘭組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vend...

拳擊／立勝盃開打 拳擊職業化跨出第一步

110年立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽今天在台灣體大拳擊館開打，19個俱樂部、68位參賽拳手，合作演出34場比賽，為拳擊職業化...

藤球／佳冬國中「越級打怪」升級 萬丹國中亞軍也開心

110年度第一次全國藤球排名賽今天在高雄亞柏會舘進行第二天賽程，女子乙組雙人賽佳冬國中在冠軍戰擊敗台灣師大A，男子乙組雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。