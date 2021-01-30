羽球年終賽／苦戰80分鐘不敵安東森 王子維無緣爭冠

在女單的戴資穎、男雙的「麟洋配」相繼挺進年終賽決賽後，晚間我國兩名男單好手也相繼在四強賽登場，打頭陣的王子維在與丹麥安東森（Anders Antonsen）之戰，於苦戰三局、80分鐘後以18：21、21：14、16：21吞下敗仗，無緣爭冠。

上屆年終賽首度挺進到男單四強賽的王子維，今年夾帶著預賽三連勝的優異表現再一次闖進四強，他坦言心情上確實與上屆相比大不相同，但仍是兢兢業業的面對接下來每一場比賽，希望能再創佳績。

而今天王子維四強賽的對手，正是昨天分組賽最後一戰才交手過的安東森，不過前一次輸球的安東森今天在首局展開猛烈攻勢，先以21：18先下一城，但王子維也不甘示弱，在第二局賽事中以21：14扳平戰局。

決勝局兩人一路拉鋸，安東森在局中一度取得14：9領先，不過王子維也展現韌性將比數追到16：17的1分落後，不過關鍵時刻王子維接連出現判斷失誤，讓安東森取得賽末點，並以21：16搶下決賽門票，王子維雖無緣爭冠，但也追平個人在年終賽最佳戰績。