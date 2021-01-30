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拳擊／立勝盃開打 拳擊職業化跨出第一步

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
110年立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽，「造新星」張智鈞（左）和「成吉思汗」絲帝爾（右）打成平手。圖／威爾力斯公司提供
110年立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽，「造新星」張智鈞（左）和「成吉思汗」絲帝爾（右）打成平手。圖／威爾力斯公司提供

110年立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽今天在台灣體大拳擊館開打，19個俱樂部、68位參賽拳手，合作演出34場比賽，為拳擊職業化跨出第一步。

不少嘉賓到現場見證，包括代表市長盧秀燕出席的台中市運動局局長李昱叡、中華拳擊協會理事長李武男、冠名廠商立勝工業董事長胡廷鴻、體育署前副署長暨威爾力斯創辦人彭臺臨、墨西哥奧運國手何四郎、東京奧運中華拳擊培訓隊總教練柯文明，國家教練傅志群，及主辦單位中華拳擊總會理事長王中原、秘書長洪義筌。

李昱叡表示，台中已成我國拳擊發展重鎮，從去年的總統盃拳賽到今年四場立勝盃賽事都在此舉行，「盧秀燕市長非常注重視台中運動發展，特別指示運動局做好協助與支持。」

開幕戰由代表「鐵拳」的謝東明和「拳士瘋」的張宇博對決，由謝東明以3-0勝出，成為立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽第一位贏家；第一場女子拳賽則是「詹氏拳館」年豫秀以3-0擊敗「健身工廠」。

最受矚目的人氣模特兒陳怡帆與雙寶媽徐詩賢的美麗對決，由身高168公分的陳怡帆以2-1險勝，她表示，「教練事先便擬訂出拳的力道和位置，做得還不錯，雖然短短三回合六分鐘，還是很累人，尤其力量在第一回合已用盡，第二回精疲力倦，全靠意志力硬撐。」

兩場菁英賽選手均曾代表我國參加國際賽事，來自TMMA的謝郁安和台體技擊陳奇楷握手言和，「造新星」張智鈞和「成吉思汗」絲帝爾也打平。

第一場立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽後，今年將陸續再推出三場比賽，分別在4月23及24日、8月20及21日，以及年底12月24及25日的總決賽，威爾力斯公司董事長顏榕保證，比賽將愈來愈入味，一步步邁向職業境界，請大家拭目以待。

110年立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽，TMMA謝郁安（右）與台體技擊陳奇楷（左）握手言和，中為中華拳擊總會理事長王中原。圖／威爾力斯公司提供
110年立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽，TMMA謝郁安（右）與台體技擊陳奇楷（左）握手言和，中為中華拳擊總會理事長王中原。圖／威爾力斯公司提供
110年立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽美麗對決，職業女模陳怡帆（右）以2-1險勝徐詩賢（左），中為中華拳擊協會理事長李武男。圖／威爾力斯公司提供
110年立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽美麗對決，職業女模陳怡帆（右）以2-1險勝徐詩賢（左），中為中華拳擊協會理事長李武男。圖／威爾力斯公司提供

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