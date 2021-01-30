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藤球／佳冬國中「越級打怪」升級 萬丹國中亞軍也開心

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
110年度第一次全國藤球排名賽，佳冬國中葉秀盈。圖／中華藤球協會提供
110年度第一次全國藤球排名賽，佳冬國中葉秀盈。圖／中華藤球協會提供

110年度第一次全國藤球排名賽今天在高雄亞柏會舘進行第二天賽程，女子乙組雙人賽佳冬國中在冠軍戰擊敗台灣師大A，男子乙組雙人賽則是桃園猛牛A拿下勝利，兩隊都晉升甲組，國中女子組雙人賽則由佳冬國中A獲勝。

佳冬國中隊伍由國三葉秀盈、邱雅姵搭配學姐、目前屏東女中高一的吳茗軒，繼去年後再次「越級打怪」踢乙組，最終以21：16、21：15擊敗台灣師大A，年齡上的差距彷彿不存在。

教練鄭力元認為相較上一次穩定許多，「基本上只要維持住場上的穩定性，我們一定可以拿冠軍，今天有這樣的成績我並不意外」。

葉秀盈及邱雅姵都很開心可以攜手學姐吳茗軒上甲組，也期許自己可以跟隨著學姐的腳步，入選潛優培訓隊接受訓練，進軍亞青。鄭力元認為，國中一畢業就要面臨甲組的高度競爭確實是一條很艱難的路，尤其場上的抗壓性將是成長的養分。

男子乙組雙人賽冠軍戰由桃園猛牛A以21：17、21：14順利擊敗台北海大，謝伯鑫、林銘軒晉升甲組，教練劉昶佑表示，雖然達成賽前設定目標，但過程不如預期容易，這次乙組賽事強度相當高，兩隊今天都是拖著疲憊的身軀、用意志力在支撐。

就讀北市大四年級的謝伯鑫賽後難掩感動的情緒，他說：「謝謝昶佑教練一路走來的支持，尤其甲組當中只有他是桃園人，我們彼此走來很辛苦，在球齡很短的狀況下能有今天成績，很謝謝教練都陪在身邊」。

國中女子組雙人賽上演「屏東德比」的同城對決，由佳冬國中A在三局大戰中技高一籌，21：12、21：23、21：11摘下冠軍，萬丹國中A雖然屈居亞軍，但對去年九月才剛成軍的他們是很大鼓勵。

萬丹國中成軍以來首次全國賽就拿下亞軍，學務主任蔡文鳳表示，沒意料可以得到這樣的成績，學校方面會繼續努力推廣這項運動。

萬丹國中藤球隊的成立，起初是興華國小的老師與學校聯繫，加上屏東縣還有佳冬國中、恆春國中兩校，能互相較勁、幫助，因此萬丹藤球隊在去年九月成軍，也請到方瑞照教練到校指導，蔡文鳳期盼可以讓學校成立體育班，才能聘請專任教練，訓練時間也方便安排。

雙人賽的蔡庭玉及蕭羽汝、康韵頤三人中，前兩位身兼排球校隊，蔡庭玉甚至還是「管樂班」，必須負責學校包含升旗在內的演出，多了藤球隊後讓她有點分身乏術，蔡庭玉說：「其實每項都很有趣，但是藤球比較好玩，所以自己目前比較喜歡藤球」。

110年度第一次全國藤球排名賽，萬丹國中A蕭羽汝。圖／中華藤球協會提供
110年度第一次全國藤球排名賽，萬丹國中A蕭羽汝。圖／中華藤球協會提供
110年度第一次全國藤球排名賽，桃園猛牛A林銘軒。圖／中華藤球協會提供
110年度第一次全國藤球排名賽，桃園猛牛A林銘軒。圖／中華藤球協會提供
110年度第一次全國藤球排名賽，桃園猛牛A謝伯鑫。圖／中華藤球協會提供
110年度第一次全國藤球排名賽，桃園猛牛A謝伯鑫。圖／中華藤球協會提供
110年度第一次全國藤球排名賽，萬丹國中A蔡庭玉。圖／中華藤球協會提供
110年度第一次全國藤球排名賽，萬丹國中A蔡庭玉。圖／中華藤球協會提供
110年度第一次全國藤球排名賽，佳冬國中邱雅姵。圖／中華藤球協會提供
110年度第一次全國藤球排名賽，佳冬國中邱雅姵。圖／中華藤球協會提供

藤球 排球

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