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羽球年終賽／創台灣男雙紀錄 王齊麟謝搭擋李洋掩護

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
麟洋配搶下我國史上首張年終賽男雙決賽門票。 中央社
麟洋配搶下我國史上首張年終賽男雙決賽門票。 中央社

我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天在羽球年終賽四強賽擊敗英格蘭組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy）後，搶下我國史上首張年終賽男雙決賽門票，明天將與印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）爭冠，而王齊麟今天賽後也不忘恭喜阿山在近日喜獲愛女，並強調仍會專注在比賽中全力一戰。

王齊麟／李洋在上屆賽事中闖進四強，就已追平我國男雙的最佳參賽成績，今年兩人更進一步搶下決賽門票，不僅改寫紀錄，還有望挑戰我國在年終賽史上首座雙打冠軍。

談到今天與英格蘭組合雷恩／文迪的苦戰，王齊麟賽後坦言今天自己表現確實不佳，也多虧了搭擋李洋的掩護才順利搶勝，「我認為我太在意冠軍了，這讓我失去了專注力，今天是屬於李洋的賽事，他不斷跑動並掩護我，明天我們將與我們的偶像對決，他們有比我們更好的技巧。阿山最近喜獲愛女，真的很恭喜他，但我們仍會全力與他們對戰。」

王齊麟 羽球

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