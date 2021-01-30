澳網／賽事2月8日開打 每天允最多3萬人進場觀賽
澳洲網球公開賽主辦單位今天表示，澳網每天將允許2.5萬到3萬人進場觀賽，希望能為本季首場大滿貫賽增加人氣。
維多利亞州體育廳長帕庫拉（Martin Pakula）說，這表示，在澳網兩週賽事期間，將有約39萬名觀眾現場觀賽，人數約為去年的一半。
澳網將於2月8日到21日在維多利亞州墨爾本舉行。根據澳網的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）安全計畫，頭8天賽事將允許每天3萬人觀賽，8強賽開打後，將允許2萬5000人入場。
帕庫拉說：「這意味著，澳網快結束時，拉佛球場（Rod Laver Arena）的氣氛將很熱烈，與過去幾年的澳網氣氛差別不大。」
法新社報導，澳洲對入境旅客實施嚴格限制，很大程度上防範了2019冠狀病毒疾病，讓澳洲成為全球少數幾個還能讓運動迷現場觀賽的國家之一。
維多利亞州已24天沒有新增本土病例，所有抵達澳洲的選手都必須強制隔離14天。
在搭乘17架包機抵澳的上千名參賽選手、教練及賽會幹部之中，查到8起陽性病例。
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