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羽球年終賽／麟洋配四強再勝 奪我國史上首張男雙決賽門票

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
「麟洋配」在兩局都一度落後的情況下，麟洋配最終仍是以22：20、21：17，拿下我國史上首張男雙決賽門票。 中央社
「麟洋配」在兩局都一度落後的情況下，麟洋配最終仍是以22：20、21：17，拿下我國史上首張男雙決賽門票。 中央社

連續兩周在泰國奪冠的我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在年終賽四強賽與英格蘭組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy）再次對決，在兩局都一度落後的情況下，麟洋配最終仍是以22：20、21：17，拿下我國史上首張男雙決賽門票。

王齊麟／李洋去年年終賽在四強止步後追平我國男雙最佳成績，今年則是夾帶著連續兩周泰國公開賽冠軍的氣勢捲土重來，並在預賽打出三連勝佳績，其中包括第二戰以直落二擊敗雷恩／文迪，在泰國拉出一波13連勝的佳績。

而今天四強賽麟洋配與雷恩／文迪再度對決，不過與前一次對戰相比英格蘭組合展現了更佳的狀態，反觀王齊麟／李洋卻在首局前段卻出現較多失誤，一度以10：14落後，不過局中後麟洋配重新調整步調逆轉戰局，並在20：19時率先取得局點，儘管李洋出現一次判斷錯誤錯失首個局點，但最終仍是在英格蘭組合發生接發球掛網的失誤後，以22：20先下一城。

第二局英格蘭組合持續發動猛攻，不過麟洋配也緊咬比分不放以10：11進入技術暫停，暫停過後麟洋配回敬一波3：0攻勢逆轉，並且以20：17取得賽末點，最終英格蘭組合發生接發球失誤，讓麟洋配以21：17勝出，拿下我國史上首張年終賽男雙決賽門票。

王齊麟

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