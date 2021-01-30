羽球年終賽／37分鐘勝南韓天才少女 戴資穎五度晉決賽

生涯第五度闖進BWF年終賽四強賽的我國世界球后戴資穎，今天遭遇南韓天才少女安洗瑩，在整場比賽都掌握主攻權的情況下，戴資穎最終僅花37分鐘就以21：18、21：12直落二勝出，生涯第五度挺進年終賽決賽，也是連三周晉級決賽。

戴資穎與安洗瑩過去僅有過一次交手紀錄是在2019年的蘇迪曼盃，當時戴資穎在苦戰三局後敗北，兩人今天再度碰頭依舊打得相當拉鋸，在首局賽事中戴資穎選擇主動出擊，在局中一度取得13：9領先，儘管安洗瑩隨後追到18：18平手，但戴資穎仍是穩住陣腳，在20：18後以一記吊球讓安洗瑩撲接不及，以21：18先下一城。

第二局戴資穎依舊掌握主攻權，讓安洗瑩滿場飛奔救球，戴資穎也以11：4領先進入技術暫停，下半局戴資穎依舊未給年輕的安洗瑩太多進攻機會，以21：12收下決賽門票，明天將與西班牙馬琳（Carolina Marin）和泰國李美妙（Pornpawee Chochuwong）之戰勝者爭冠。

而戴資穎也寫下生涯五度晉級四強賽最終都獲得爭冠機會的紀錄，她在2014年與2016年奪回冠軍，最近一次闖進決賽則是在2019年，但不敵陳雨菲屈居亞軍。