快訊

直播／不能鬆懈！能否連六天「加零」？陳時中記者會說明

日職／韓媒指王柏融失去自信心 預測今年結束後返中職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／推動高雄借閱風氣 戴資穎還要帶你玩六龜

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
擔任高雄秋冬旅遊大使的戴資穎在出國前搶先到六龜區泡湯賞花並拍攝宣傳影片。圖／高雄市政府觀光局提供
擔任高雄秋冬旅遊大使的戴資穎在出國前搶先到六龜區泡湯賞花並拍攝宣傳影片。圖／高雄市政府觀光局提供

高市圖於去年12月邀請「世界球后」戴資穎代言借閱贈獎活動推動高雄市立圖書館城市借閱風氣，一同合作「借閱動起來，戴資穎陪你一同閱讀」活動企劃，市民只要借閱滿十本書就能抽獎，有機會將戴資穎代言的「健身魔鏡」以及小戴聯名商品等獎項帶回家。

高市圖在29日抽出幸運得獎者，在臉書公布得獎者名單時也不忘呼應戴資穎最近的社群動態，提醒大家新的一年面對挑戰要像小戴一樣「相信自己」，臉書PO文馬上釣出遠在泰國比賽的本尊留言回應，「沒錯，相信自己就對了」，再次將溫馨正向的能量傳達給大家。

幾天前，戴資穎在個人IG寫下一篇七百多字的小故事，講述關於自己手腕新刺青圖騰的由來，長年隻身國外挑戰國際大小賽事，戴爸親自手寫的「相信自己」勉勵，陪伴她走過低潮、沮喪、哭泣等等的負面期，戴爸一直不喜歡刺青，但經過戴媽與戴爸的溝通，終於獲得同意。這個刺青刺上戴爸的生肖蛇，加上爸爸的手寫字，就像是爸爸無時無刻都在身旁給予鼓勵，戴資穎說自己有時也會因為壓力而哭泣，但在發洩後繼續堅強，現在的她，當挑戰來臨時看見左手腕字樣，使自己相信不必多說什麼，相信自己就對了。

高市圖代理館長林奕成表示:「高市圖邀請世界球后戴資穎代言閱讀活動，掀起網路鄉民討論熱潮，同時帶動近47萬冊的活動借閱量。小戴是深具哲學觀的知識型運動員，透過閱讀沉澱心靈，茁壯知識，當書本讀多了，自然而然在適當的時機派上用場，一路正向面對壓力渡過挑戰。」

此外，擔任高雄秋冬旅遊大使的戴資穎，這次也特別在出國比賽前，搶先到六龜區泡湯賞花並拍攝宣傳影片，包括走訪六龜之心、六龜大佛、旗山老街等，並體驗當地山茶、特色餐點，邀請大家把握賞梅、賞櫻季節，體驗東高雄獨特山城後花園魅力。

高雄市觀光局局長周玲妏表示，去年10月，戴資穎拍攝的「雄冬好玩」影片獲得熱烈迴響，東高雄後花園有許多在地的獨特觀光魅力，像是「神威天台山」、「十八羅漢山」、「彩虹大佛」、「六龜之心」、「諦願寺」、「彩蝶谷」、「妙通寺」、「寶來大街」等，這次再邀請戴資穎來六龜遊玩，並拍攝「放大想像玩六龜」這支宣傳影片，要將東高雄悠閒美麗的山景介紹給大家，呼吸新鮮空氣、享受大自然的正能量。

擔任高雄秋冬旅遊大使的戴資穎在出國前搶先到六龜區泡湯賞花並拍攝宣傳影片。圖／高雄市政府觀光局提供
擔任高雄秋冬旅遊大使的戴資穎在出國前搶先到六龜區泡湯賞花並拍攝宣傳影片。圖／高雄市政府觀光局提供

戴資穎

延伸閱讀

羽球年終賽／台將大4喜 戴資穎30日對決安洗瑩

羽球年終賽／戴資穎四強迎戰安洗瑩 周天成再戰安賽龍

羽球年終賽／連兩周逆轉依瑟儂 戴資穎第5度晉四強

羽球年終賽／戴資穎爭四強遇宿敵 依瑟儂發必勝令！

相關新聞

羽球年終賽／英雄惜英雄！ 依瑟儂IG留言恭賀戴資穎

「世界球后」戴資穎昨日在年終賽關鍵一役逆轉擊敗宿敵依瑟儂（Ratchanok Intanon），生涯第五度闖進最後四強，將在今日對決南韓天才少女安洗瑩，爭奪決賽門票。 拿下關鍵一勝後，小戴也在IG上

運動員惡性挖角／金錢大戰下 南部體育人才被挖走

南部縣市因資源不足，培養的體育人才如棒球、網球等，到高中、甚至國中階段就遭北部資源豐沛的縣市挖角，讓體育界人士感嘆「學生...

運動員惡性挖角／縣市祭獎金 留住好選手

高中體育總會競賽組組長徐迺瑋指出，目前各級學生運動聯賽都有針對「已報過名」運動員轉學，必須在新學校取得至少一年以上學籍才...

運動員惡性挖角／家長：若有資源 誰不想留鄉？

「若資源可以的話，誰不想留在故鄉？」U16網球國手侯傑恩父親，侯松穎的一席話，道出資源不足縣市、體育人才被迫流失的無奈；...

羽球／推動高雄借閱風氣 戴資穎還要帶你玩六龜

高市圖於去年12月邀請「世界球后」戴資穎代言借閱贈獎活動推動高雄市立圖書館城市借閱風氣，一同合作「借閱動起來，戴資穎陪你...

羽球年終賽／台將大4喜 戴資穎30日對決安洗瑩

總獎金150萬美元的BWF年終賽昨進行分組賽最後一戰，世界球后戴資穎在與泰國一姊依瑟儂的晉級關鍵戰中，於先丟首局的情況下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。