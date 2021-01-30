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羽球年終賽／英雄惜英雄！ 依瑟儂IG留言恭賀戴資穎
「世界球后」戴資穎昨日在年終賽關鍵一役逆轉擊敗宿敵依瑟儂（Ratchanok Intanon），生涯第五度闖進最後四強，將在今日對決南韓天才少女安洗瑩，爭奪決賽門票。
拿下關鍵一勝後，小戴也在IG上貼上比賽照片，分享勝利喜悅，而此篇貼文也引來依瑟儂留言，無緣四強的她也不吝嗇給予祝賀，以V字手勢來恭喜小戴，留言吸引將近500人點讚，網友也暖心回應，「很精采的對決！」、「兩個人都很棒！」
事實上兩人雖處於競爭關係，但在球場外卻是一對好朋友，在兩人各自的IG上也都貼有合照，好交情不言而喻。
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