聽新聞
test
0:00 / 0:00
羽球年終賽／戴資穎四強迎戰安洗瑩 周天成再戰安賽龍
總獎金150萬美元的BWF羽球年終賽在今天進行完分組賽後，我國四組人馬都順利挺進到四強賽，創下參賽以來的最佳成績，隨後官方也宣布四強賽抽籤結果，以分組第二名晉級的世界球后戴資穎，四強賽將對上南韓天才少女安洗瑩，雙方生涯過去僅有一次交手紀錄，為2019年蘇迪曼盃，當時由安洗瑩在苦戰三局後拿下勝利。
至於有兩名我國選手晉級的男單四強賽，分組賽三戰全勝的王子維以及生涯首闖年終賽四強賽的周天成，四強賽將複製今天對戰組合，王子維將碰上安東森（Anders Antonsen），周天成則將在兩周內第三度碰上安賽龍（Viktor Axelsen）。
而男雙部分，預賽三戰全勝的「麟洋配」王齊麟／李洋四強賽則將碰上預賽就曾交手過的英格蘭組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），有望連續三周都獲得爭冠機會。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言