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羽球年終賽／戴資穎四強迎戰安洗瑩 周天成再戰安賽龍

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
戴資穎。 法新社
戴資穎。 法新社

總獎金150萬美元的BWF羽球年終賽在今天進行完分組賽後，我國四組人馬都順利挺進到四強賽，創下參賽以來的最佳成績，隨後官方也宣布四強賽抽籤結果，以分組第二名晉級的世界球后戴資穎，四強賽將對上南韓天才少女安洗瑩，雙方生涯過去僅有一次交手紀錄，為2019年蘇迪曼盃，當時由安洗瑩在苦戰三局後拿下勝利。

至於有兩名我國選手晉級的男單四強賽，分組賽三戰全勝的王子維以及生涯首闖年終賽四強賽的周天成，四強賽將複製今天對戰組合，王子維將碰上安東森（Anders Antonsen），周天成則將在兩周內第三度碰上安賽龍（Viktor Axelsen）。

而男雙部分，預賽三戰全勝的「麟洋配」王齊麟／李洋四強賽則將碰上預賽就曾交手過的英格蘭組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），有望連續三周都獲得爭冠機會。

周天成 王子維 羽球

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