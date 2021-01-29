拳擊／立勝盃19俱樂部68位拳手參賽 為職業化當先鋒

110年立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽明天將在台中台體大拳擊館隆重登場，本屆賽事共有19個俱樂部、68位拳手參賽，成為國內拳賽職業化的開路先鋒。

主辦單位中華拳擊總會理事長王中原和威爾力斯公司董事長顏榕，今天共同出席在台灣體大舉行的賽前記者會及選手過磅，並邀請台體大校長林華韋、前體育署副署長彭臺臨、中華拳擊協會裁判長蔡金順、國家教練傅志群及奧運培訓國手賴主恩等人為賽事作歷史見證。

威爾力斯公司董事長顏榕透露，110年立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽將進行四場比賽，除30日的創業代表作外，另三場比賽將分別在4月23及24日、8月20及21日，以及年底12月24及25日推出的總決賽，「其中壓軸的耶誕節大戰將仿照國外拳賽，選在台中的飯店大廳舉行，並發售門票。」

台體大校長林華韋並指出，台體大藉由產學合作，提供場地參與推廣國內拳擊賽，備感榮幸，「以往我們已在籃球、排球、業餘棒球提供場地，如今又增加拳擊運動，對運動產業的貢獻又更進一步。」

威爾力斯公司創辦人、也是前體育署副署長彭臺臨指出，立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽是國內首次有企業冠名的拳擊賽，意義深遠，且拳擊賽事成本低，效益大，也是全球最賺錢的運動產業，「我們可以透過俱樂部拳擊賽帶動學校的拳擊運動，並跟國際接軌，為了普及拳擊運動，這條路一定要走。」

明天9時30分起預訂將進行34場比賽，包括108年全運會91公斤級金牌、「成吉思汗」原住民拳王絲帝爾，迎戰造「新星拳」張智鈞，另有來自鐵拳俱樂部、身材面貌姣好的模特兒陳怡帆對決媽媽拳手徐詩賢，牙醫師張哲倫也代表「鐵拳」與「悍將泰拳」林書瑋對打，被視為「史詩對決」的重頭戲，則是兩位館長親自下場過招，由「史壯健身」江凱傑對「拳士瘋」黃文祺。

模特兒陳怡帆練拳兩年，體能、體態都明顯進步，她說：「現在偶而走秀也不累，體能變好了，而且一般人看我，都比實際年齡輕了十歲。」