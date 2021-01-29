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羽球年終賽／連兩周不敵安賽龍 周天成依舊晉級四強

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羽球年終賽／連兩周不敵安賽龍 周天成依舊晉級四強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
周天成分組賽敗給安賽龍，仍晉級四強。 法新社
周天成分組賽敗給安賽龍，仍晉級四強。 法新社

我國羽球一哥周天成在BWF年終賽分組賽前兩戰取得2連勝後拿下晉級四強門票後，今天的第三戰碰上第一種子丹麥安賽龍（Viktor Axelsen），最終以10：21、14：21遭直落二擊退，也是連兩周與安賽龍交手都吞敗。

周天成上周在泰國羽球公開賽第二戰男單四強賽，就是遭到安賽龍擊敗無緣爭冠，本周年終賽兩人又被分在同一組，不過在前兩天賽事中兩人都拿下連勝，取得A組兩張四強賽門票，也讓今天的比賽變成分組龍頭之爭。

面對生涯前13次對戰僅拿下2勝的安賽龍，周天成今天首局雖然一度取得3：0領先，不過隨後被打出一波9：0逆轉，且遲遲無法再將比分差距縮小，以10：21先讓出第一局；第二局前段雙方雖然一度拉鋸，但安賽龍又在局中打出一波10：2的攻勢讓勝負提前揭曉，以21：14搶下分組龍頭，周天成則以A組第二名晉級四強。

而我國四組人馬在今天賽程進行完後，全數都晉級到四強賽，包括男雙王齊麟／李洋、男單王子維、周天成和女單的戴資穎

周天成 羽球 戴資穎

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