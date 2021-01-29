金門馬線上完跑啟用囉！2月8日前達標上傳可獲完賽禮
有報名2021金門馬的朋友注意囉！金門馬拉松線上完跑證明上傳系統已於1月26日上線，完賽紀錄上傳及申請時間為即日起至110年2月8日(週一)下午5點止，逾時不候，歡迎先前有完成報名的跑友至中華民國路跑協會網站上傳完賽紀錄，經大會檢核通過後，將獲得完賽證明及含金門馬主題酒、大浴巾與獎牌等全部完賽禮。
金門縣政府今天表示，2021金門馬拉松於本月11日下午宣布停賽，縣長楊鎮浯在停賽記者會中承諾2021金門馬拉松完賽禮將研商線上完賽機制，凡原報名2021金門馬拉松競賽處的跑友，於指定時間內上傳線上完賽紀錄，即可獲得「2021金門馬拉松完賽禮(含2021金門馬拉松主題酒、大浴巾及獎牌)」。
縣府教育處指出，完賽上傳系統已於110年1月26日上線，報名資格為2021金門馬拉松競賽組跑者限定，含11.2公里、半馬和全馬，費用由2021年金門馬拉松報名費全額抵扣。
線上跑相關規定，為跑步紀錄日期為2021年1月12日至2021年2月8日止；完賽紀錄上傳及申請截止日期為即日起至110年2月8日(週一)下午5點止；選手於活動期間內可以使用跑步APP記錄軌跡並將完跑紀錄上傳至中華民國路跑協會網站(https://www.sportsnet.org.tw/online_reg.php，需含公里數、日期、時間)；完跑成績採人工進行檢核，檢核通過將e-mail發送完跑證明連結，跑者自行下載(完跑證明只有個人時間、不排名)，並以免費宅配方式寄送完賽禮。
主辦單位將於2021年6月30日前配送至跑友於系統所填列之地址(請填寫正確並為日間可收件地址，如因地址不全造成包裹無法送達，大會將不再另行補寄)；跑步地點不限，完賽時間須於一天內完成，紀錄須於一次完成；完跑距離為原報名公里數(原本報名半馬就要完成半馬)。
有關2021金門馬拉松線上跑相關事項請詳見「2021金門馬拉松」Facebook粉絲專頁及中華民國路跑協會網站；另外有關讓跑友加購2020金門馬拉松完賽禮部分，金門縣政府表示目前尚在評估中，請跑友靜候佳音。
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