快訊

羽球年終賽／連兩周不敵安賽龍 周天成依舊晉級四強

共機兩架運8擾台 侵擾我西南防空識別區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球年終賽／連兩周逆轉依瑟儂 戴資穎第5度晉四強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
戴資穎挺進年終賽四強賽。圖／法新社(資料照)
戴資穎挺進年終賽四強賽。圖／法新社(資料照)

我國世界球后戴資穎今天在BWF年終賽分組賽最後一天賽事中，與泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon）再度狹路相逢，在贏球就能晉級四強的情況下，戴資穎再一次以23：25、21：12、21：9逆轉勝出，生涯第5度闖進年終賽四強賽。

戴資穎與依瑟儂上周剛在泰國公開賽第二站四強賽交鋒，兩人在苦戰三局後由戴資穎在決勝局連續化解4個賽末點驚險勝出，取得決賽門票，也將兩人生涯對戰扳成14勝14敗平手。

兩人今天再度碰頭打得依舊拉鋸，首局雙方都出現不少失誤，差距也都在3分以內，在依瑟儂以20：17領先情況下，戴資穎雖然一度連續化解3個局點扳平，但最終仍是由依瑟儂以25：23先下一城，光是首局雙方就纏鬥了長達24分鐘。

第二局戴資穎重演上周逆轉戲碼，先是以21：12將比賽帶入決勝局，第三局依瑟儂體力明顯下滑，讓戴資穎在局中就拉開差距，最終以21：9逆轉勝出，與同組的泰國選手李美妙（Pornpawee Chochuwong）一同晉級到四強賽。

戴資穎

延伸閱讀

羽球年終賽／戴資穎爭四強遇宿敵 依瑟儂發必勝令！

羽球年終賽／直落2不敵地主 戴資穎吞分組首敗

羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

羽球年終賽／小組再度碰頭戴資穎 依瑟儂自評勝算五成

相關新聞

羽球年終賽／連兩周逆轉依瑟儂 戴資穎第5度晉四強

我國世界球后戴資穎今天在BWF年終賽分組賽最後一天賽事中，與泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon）再度狹路...

羽球年終賽／連兩周不敵安賽龍 周天成依舊晉級四強

我國羽球一哥周天成在BWF年終賽分組賽前兩戰取得2連勝後拿下晉級四強門票後，今天的第三戰碰上第一種子丹麥安賽龍（Vikt...

羽球年終賽／直落二勝安東森 王子維三戰全勝晉四強

總獎金150萬美元的BWF羽球年終賽今天進行分組賽最後一戰，已拿下2連勝並連兩年晉級四強的男單好手王子維，今天與丹麥好手...

羽球年終賽／泰國13連勝到手 麟洋配全勝晉四強

在泰國拉出12連勝並連續奪下兩站泰羽賽冠軍後，我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在年終賽分組賽第三戰碰上英格蘭組合...

金門馬線上完跑啟用囉！2月8日前達標上傳可獲完賽禮

有報名2021金門馬的朋友注意囉！金門馬拉松線上完跑證明上傳系統已於1月26日上線，完賽紀錄上傳及申請時間為即日起至11...

自由車／拍花花公子祼照遭解雇 性感女車手嘆：被框框侷限了

前比利時職業自由車女選手金絲(Tara Gins)日前為花花公子(PlayBoy)雜誌拍攝寫真照，甚至參與一系列的裸體日曆，進而遭到某支男子職業車隊解雇，她為此感到震驚。 30歲的金絲去年同

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。