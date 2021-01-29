羽球年終賽／連兩周逆轉依瑟儂 戴資穎第5度晉四強

我國世界球后戴資穎今天在BWF年終賽分組賽最後一天賽事中，與泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon）再度狹路相逢，在贏球就能晉級四強的情況下，戴資穎再一次以23：25、21：12、21：9逆轉勝出，生涯第5度闖進年終賽四強賽。

戴資穎與依瑟儂上周剛在泰國公開賽第二站四強賽交鋒，兩人在苦戰三局後由戴資穎在決勝局連續化解4個賽末點驚險勝出，取得決賽門票，也將兩人生涯對戰扳成14勝14敗平手。

兩人今天再度碰頭打得依舊拉鋸，首局雙方都出現不少失誤，差距也都在3分以內，在依瑟儂以20：17領先情況下，戴資穎雖然一度連續化解3個局點扳平，但最終仍是由依瑟儂以25：23先下一城，光是首局雙方就纏鬥了長達24分鐘。

第二局戴資穎重演上周逆轉戲碼，先是以21：12將比賽帶入決勝局，第三局依瑟儂體力明顯下滑，讓戴資穎在局中就拉開差距，最終以21：9逆轉勝出，與同組的泰國選手李美妙（Pornpawee Chochuwong）一同晉級到四強賽。