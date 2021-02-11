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過年大吃大喝也不怕？運動明星也流行「欺騙餐」

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪為了到G聯盟隔離比賽，過年前特別與親大啖火鍋。 擷圖自林書豪臉書
林書豪為了到G聯盟隔離比賽，過年前特別與親大啖火鍋。 擷圖自林書豪臉書

擔心過年大吃大喝會讓自己發胖嗎？看看全球運動明星也流行的「欺騙餐」。不過，前提還是平常有在控制身材的人！

為了在比賽場上爭取最好的成績表現，嚴格控制身材的運動明星，通常無法跟一般人一樣美食當前盡其所有食慾開吃；不過，在嚴格訓練及身體控制之外，確實運動明星們也會找個時間，讓自己放開來大吃大喝一頓，當然，這只能偶一為之。這個慨念就類似有些減肥人士所採「欺騙餐」的方式，《ravereviews.org》特別做了名人「欺騙餐」的調查，台裔球員林書豪還名列這項調查的運動明星之中，在他身體作弊的一天，一餐要享用1500大卡的美食。

所謂「欺騙餐」是指堅持運動和飲食控制的人，通常在每週選擇一餐食用高卡路里及高碳水化合物的食物。一般也被稱為「放縱餐」，在連續幾天吃低脂低能量的飲食後，給自己來一次高能量、高碳水化合物的美食，放縱一次來震盪一下內分泌、提升代謝。

「欺騙餐」方式仍有不少特別的規定，可參見一些網路上報導。然而《ravereviews.org》所做的調查，包括影視及運動名人，讓外界一窺這些在人前閃耀的明星們，所享用的「欺騙餐」究竟是什麼？以及卡路里的數量？比較起來，確實有相當大的差異，像是足球明星梅西(Lionel Messi)即使放縱身體的一餐，也只有308大卡，而在世界最強男人比賽經常掄元的蕭(Brian Shaw)，這無拘束的一餐可要就要吃掉3879大卡，可是正常人一天所需攝取基本熱量的三倍。

NBA球星詹姆斯的「欺騙餐」，可要接近2000大卡。 美聯社
NBA球星詹姆斯的「欺騙餐」，可要接近2000大卡。 美聯社

其實個「欺騙餐」調查，就是球星最愛吃的美食，平常可能無法盡情享用，但在「作弊日」就可盡情享用了，像是NBA球星詹姆斯(LeBron James)，這一餐要吃五片法式土司，淋上草莓及香蕉糖漿，另外還要配上四個蛋的煎蛋捲，加起來是1964大卡，雖脂肪含量41克，但碳水化合物346克及糖229克的份量完全是高得誇張。

林書豪除了過年陪老媽吃火鍋外，其實他的最愛是「in-N-out」漢堡、「麥當勞」的薯條與雞塊以及「Taco Bell」的雞肉墨西哥餅，總熱量1500大卡，77克的脂肪、137克的碳水化合物，糖份自然要比詹姆斯來得少，蛋白質則比他來得多。

女性運動明星也不遑多讓，最具代表性的是網球名將小威廉絲(Serana Williams)，她愛吃披薩、塔可餅、炸雞、夾心餅，一餐下來要2115大卡，脂肪92克及碳水化合物194克。然另一位網球明星大坂直美，調查下來，她就最愛薯條而已，一餐730大卡。

許多運動員還是相當節制，身材瘦小的梅西一盤土司加上焦糖牛奶醤約308大卡，可說是幾乎沒什麼放縱自己身體，相較於另一位足球明星C羅(Cristiano Ronaldo)，他的「欺騙餐」就是一大盒披薩，熱量是梅西的四倍。

梅西的最愛土司加上焦糖牛奶醬。 擷圖自梅西IG
梅西的最愛土司加上焦糖牛奶醬。 擷圖自梅西IG

至於像是網球長青的費德勒(Roger Federer)、高球名將伍茲(Tiger Woods)以及已經退休的足球貝克漢(David BecKham)，能在運動界立足如此久的時間，他們的「欺騙餐」雖各有不同，也能限制在1000大卡以內。

總之，不論如何控制身材，偶爾放縱一下是人之常情，看到運動明星的「欺騙餐」一覽表，是否會大吃一驚呢？

資料來源ravereviews.org網站
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